За її словами, ризик широкомасштабного відключення електроенергії збільшився через війну в Україні.

В Австрії уряд інтенсивно готується до можливого блекауту.

Про це розповіла Міністр оборони Клаудія Таннер в інтерв'ю Welt. За її словами, ймовірність відключення електроенергії в деяких частинах Європейського Союзу в найближчому майбутньому дуже висока.

"Питання не в тому, чи прийде воно, а в тому, коли воно прийде. Ризик широкомасштабного відключення електроенергії знову значно збільшився внаслідок війни в Україні: для Путіна хакерські атаки на західні енергосистеми є засобом гібридної війни. Ми не повинні робити вигляд, що це лише теорія. Ми повинні підготуватися до відключень електроенергії в Австрії та Європі", - заявила Таннер.

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Поліція, пожежна служба, організації цивільного захисту та австрійські солдати регулярно проводять спільні навчання, а також пояснюють людям, що робити в разі відключення електроенергії.

Крім того, до 2025 року уряд інвестує 180 мільйонів євро в розширення 100 "бараків", які будуть мати достатнє енергопостачання. Також планується розширення "острівців безпеки", які можуть стати контактними пунктами для цивільних помічників і правоохоронців у разі кризи.

Позиція Австрії щодо війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, Австрія продовжить дію розпорядження про тимчасового захисту біженців з України до березня 2024 року.

Крім того, країна пообіцяла перерахувати до Фонду енергетичної підтримки України 5 мільйонів євро.

У вересні глава Міністерства закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що президент РФ Путін все ще хоче знищити Україну.

Навесні Шалленберг заявляв, що Україні не слід найближчим часом пропонувати членство в Європейському Союзі.

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