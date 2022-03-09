Джонсон пообіцяв притягнути Росію до відповідальності за скоєні військові злочини.

Прем'єр-міністр Великобританії відреагував на авіаудар по пологовому будинку у Маріуполі 9 березня, здійснений російськими військами. Він пообіцяв притягнути Путіна до відповідальності за скоєні злочини.

Про це Джонсон написав у Twitter.

"Немає нічого гіршого, ніж напади на беззахисних людей. Великобританія вивчає можливість ще більшої підтримки України для захисту від авіаударів, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини", - написав Джонсон.

Нагадаємо, 9 березня російські війська повністю знищили працюючий пологовий будинок в Маріуполі, а також скинули кілька бомб на дитячу лікарню. У пологовому будинку ніхто не загинув, але багато людей постраждали.

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