За словами лікарів, дитина померла від серйозної черепно-мозкової травми.

31-річного жителя Великобританії визнали винним у ненавмисному вбивстві власного племінника: чоловік затряс тримісячну дитину до смерті.

Про це пише Mail Online.

Тримісячний Арло Бреслін помер у червні 2018 року внаслідок серйозної травми голови в англійському Ковентрі. Його дядько Джеймс Скотт доглядав за ним вранці, поки мама відводила трьох старших синів до школи, а батько був на роботі.

Коли приблизно через годину мати повернулася додому, вона побачила, як Скотт тримає Арло на руках, а дитина не рухається. До будинку викликали швидку допомогу.

Читайте такожУ США поліція спіймала 11-річного серійного викрадача автоМалюка забрали в лікарню із зупинкою серця, проте, попри всі зусилля медиків, через два дні він помер. Розтин показав, що Арло помер від страшної черепно-мозкової травми, викликаної навмисною тряскою.

Скотта заарештували, і після розслідування поліція пред'явила йому звинувачення у вбивстві. Чоловік, однак, заперечував, що тряс свого племінника або як-небудь ще його травмував. Дядько стверджував, що дитина спала, а коли він пішов перевірити, в малюка нібито почалися конвульсії та припадок.

Присяжні визнали Скотта невинним у вбивстві, але винним за альтернативним звинуваченням у ненавмисному вбивстві. Вирок йому винесуть у понеділок.

Як писав УНІАН, раніше Сумська місцева прокуратура повідомила про підозру 30-річному чоловікові, який під час гри заподіяв 4-місячній доньці тяжкі тілесні ушкодження: батько підкинув її вгору, проте не зміг зловити.

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Автор: Катерина Комолова