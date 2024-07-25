У 2023 році Штати заявляли про 1419 розгорнутих боєзарядів.

Американська Національна адміністрація з ядерної безпеки вперше з 2021 року розкрила кількість ядерного озброєння в розпорядженні Пентагона.

Як пише Defence Express, станом на вересень 2023 року США мають у своєму арсеналі 3748 заряди. Туди входять як активні, так і неактивні боєзаряди. Однак ця кількість не включає в себе ядерні бойові частини, які зняті з озброєння та очікують на утилізацію. При цьому у 2023 році Штати заявляли про 1419 розгорнутих боєзарядів.

Зазначається, що у 2017 році кількість ядерних зарядів знизилась з 4018 одиниць до 3822 і з того часу фактично залишається стабільним. Поточний рівень був і в 1956 році, але тоді відбувалось стрімке нарощування зброї. У 1962 році цей показник досяг 25 540 зарядів, а у 1967 році - у 31 255 одиниць.

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"На момент розпаду СРСР у 1991 році у США було 19 008, після чого почалось лавиноподібне скорочення ядерних боєприпасів до близько 11 тисяч лише за два роки. А наступна хвиля скорочення пройшла між 2002 та 2008 роком, коли з 10,5 тисяч залишилось 5,2 тисячі ядерних зарядів. Щодо останніх змін показника кількості американської ядерної зброї, то на фоні цього коливання у межах однієї сотні дійсно сприймається інакше, бо з 1991 року було скорочено 15 260 зарядів", - розповідають експерти.

На їхню думку, падіння з 1991 року пов'язано з тим, що Пентагон на 90% скоротив свої запаси тактичного ядерного озброєння, тоді як стратегічної зброї хоч і стало менше, то тільки через згортання та виведення з експлуатації у 2005 році важких LGM-118 Peacekeeper шахтного базування.

Водночас додається, що офіційні дані від США доволі сильно розходяться з найбільш тиражованими оцінками від Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, який оцінив американські запаси у 5044 боєзарядів станом на 2024 рік.

За словами аналітиків, публікацію інформації NNSA супроводив заявою про те, що "підвищення прозорості важливе для зусиль з нерозповсюдження та роззброєння". Ймовірно, це вказує на те, що у Вашингтоні чекають аналогічних кроків з боку РФ та Китаю, хоча Москва у 2023 році призупинила дію договору.

"Більше того, якщо США розкрили кількість всіх зарядів, разом із тактичним, то у РФ ніколи не розкривали кількість тактичних ядерних зарядів. З відомого, лише оцінки розвідки США - 1000-2000 одиниць. Але цілком можливо така відкритість з боку Вашингтона є нічим іншим, як нагадуванням про те, що не лише Москва може погримати своїм ядерним арсеналом", - підсумували у Defence Express.

Ядерна зброя - останні новини

Як відомо, гідно з договором про обмеження стратегічних наступальних озброєнь між США та РФ, кількість розгорнутих стратегічних ядерних боєголовок не може перевищувати 1550. Однак Москва у 2023 році вийшла з договору, заявивши, що дотримуватиметься його частини, яка стосується обмежень за кількістю розгорнутих боєголовок.

Тепер же Кремль відмовляється розкрити дані про ядерний арсенал і кількість розгорнутих боєголовок.

У березні Сполучені Штати Америки та Китай вперше за п'ять років відновили напівофіційні перемовини щодо ядерної зброї.

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