Такі рекомендації розробили після звернення співробітників.

Манчестерський університет оприлюднив рекомендації, де закликає співробітників використовувати гендерно-нейтральні терміни замість слів, що вказують на стать людини.

Читайте такожШеф-редактора газети Bild відсторонили від роботи через звинувачення з боку колег-жінокПро це пише BBC.

Відділ університету, який опікується гендерною та расовою рівністю, рекомендує замість слів "батько" і "мати" використовувати слова "один з батьків" або "опікун", а замість "чоловік" і "дружина" - "партнер".

В університеті повідомляють, що такі рекомендації розробили після звернення співробітників.

Документ містить перелік термінів з гендерними конотаціями та альтернатив до них, зокрема:

• Ви або вони/їх/їм, а не він/вона та його/її

• Люди/людина або особа (особи), а не чоловік/чоловіки та жінка/жінки

• Усі/колеги, а не пані та панове

• Один з батьків та опікун, а не мати й батько

• Партнер, а не чоловік і дружина

Відзначається, що консервативні автори розкритикували рішення університету. У пресслужбі підкреслили, що "просто створили керівництво для співробітників, яке заохочує використання більш інклюзивної мови, щоб уникнути упередженості та припущень".

"Це затверджена термінологія, і вона в жодному разі не означає, що ми забороняємо слова "мати" або "батько"", - повідомили в університеті.

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Автор: Людмила Жерновська