Манчестерський університет оприлюднив рекомендації, де закликає співробітників використовувати гендерно-нейтральні терміни замість слів, що вказують на стать людини.
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Відділ університету, який опікується гендерною та расовою рівністю, рекомендує замість слів "батько" і "мати" використовувати слова "один з батьків" або "опікун", а замість "чоловік" і "дружина" - "партнер".
В університеті повідомляють, що такі рекомендації розробили після звернення співробітників.
Документ містить перелік термінів з гендерними конотаціями та альтернатив до них, зокрема:
- • Ви або вони/їх/їм, а не він/вона та його/її
- • Люди/людина або особа (особи), а не чоловік/чоловіки та жінка/жінки
- • Усі/колеги, а не пані та панове
- • Один з батьків та опікун, а не мати й батько
- • Партнер, а не чоловік і дружина
Відзначається, що консервативні автори розкритикували рішення університету. У пресслужбі підкреслили, що "просто створили керівництво для співробітників, яке заохочує використання більш інклюзивної мови, щоб уникнути упередженості та припущень".
"Це затверджена термінологія, і вона в жодному разі не означає, що ми забороняємо слова "мати" або "батько"", - повідомили в університеті.
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