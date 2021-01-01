Оборонний бюджет США на 2021 рік передбачає фінансову допомогу для України і введення санкцій проти "Північного потоку-2".

Конгрес США скасував вето президента Дональда Трампа на законопроект про оборонний бюджет на 2021 рік.

Це було зроблено вперше відтоді, як нинішній глава Білого дому вступив на посаду майже чотири роки тому, пише Голос Америки.

У п'ятницю, 1 січня, на позачерговому засіданні Сенат, контрольований республіканцями, подолав вето, відхиливши заперечення Трампа щодо законопроекту про військовий бюджет на 740 мільярдів доларів.

Для подолання вето були необхідні дві третини голосів у Сенаті. За підсумком був відданий 81 голос "за" і 13 "проти". Раніше, 28 грудня, вето Трампа подолала Палата представників США - нижня палата Конгресу (322 голоси "за" і 87 "проти").

Оборонний бюджет США передбачає підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 3% і визначає пріоритети оборонного бюджету, закріплюючи рішення щодо чисельності військ, нових систем озброєння, боєготовності, кадрової політики та інших військових цілей. Багато програм, у тому числі з питань військового будівництва, можуть набути чинності тільки в разі затвердження законопроекту.

Також документ передбачає військову підтримку України в розмірі 250 мільйонів доларів; посилення санкцій проти компаній, що беруть участь у страхуванні та ліцензуванні російських проектів газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Лідер сенатської республіканської більшості Мітч Макконнелл сказав перед голосуванням, що Конгрес безперебійно приймає Закон про національну оборону (National Defense Authorization Act) протягом 59 років поспіль, і що законодавці так чи інакше мають намір зробити це й зараз, у 60-й раз, до закінчення повноважень нинішнього складу Конгресу.

На початку цього тижня Трамп розкритикував у Twitter республіканських законодавців, заявивши, що "слабке і втомлене республіканське "керівництво" дозволить прийняти поганий закон Про оборону".

Трамп назвав майбутнє голосування за скасування вето "ганебним актом боягузтва і повним підпорядкуванням слабких людей великим технологічним компаніям (Big Tech)".

Вето Трампа на оборонний бюджет США-2021

Раніше обидві палати Конгресу США схвалили закон про оборонний бюджет, яким передбачається 250 мільйонів доларів на допомогу Збройним силам України та санкції проти компаній, залучених до будівництва газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік".

Серед пунктів, які містяться в законі, є вимога до президента США в 30-денний термін ввести санкції проти Туреччини за закупівлю нею російських систем протиповітряної і протиракетної оборони С-400.

Президент США Дональд Трамп ветував закон про оборонний бюджет на 2021 рік. Трамп вважає, що закон не передбачає критично важливих заходів для національної безпеки США і суперечить зусиллям його адміністрації зробити Америку пріоритетом у питаннях як внутрішньої, так і зовнішньої політики.

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Автор: Олександр Топчій