Також він наголосив, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки цього вимагатиме ситуація.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц написав статтю на геополітичну тематику, де назвав рішення Заходу довіряти Росії помилковим. Він вважає, що неправильним було купувати російські енергоносії.

Переклад статті зробило видання "Еспресо".

"Наша нова реальність включає повернення імперіалізму до Європи. Багато хто сподівався, що тісні господарські зв’язки і взаємозалежності принесуть з собою стабільність і безпеку. Путін знищив ці надії своєю війною проти України. Російські ракети спричинили величезні руйнування не тільки у Харкові, Маріуполі чи Херсоні, але також перетворили у руїни європейський та міжнародний устрій останніх десятиліть.

До того ж стан Бундесверу і цивільних оборонних структур, а також аж надто велике узалежнення нас від російської енергетичної сировини свідчать, що після закінчення холодної війни ми обманювалися щодо власної безпеки. Політика, економіка та велика частина суспільства аж надто охоче зробили далекосяжні висновки з твердження колишнього міністра оборони, згідно з яким, Німеччину оточують виключно друзі. Це була помилка. Після переломного моменту, яким стала атака Путіна на Україну, уже ніщо не буде як колись. Тому все не може залишатися так, як є!

Мусимо зробити так, аби Німеччина була безпечнішою і більш здатною до опору, ЄС більш незалежним, а міжнародний порядок підготовлений для майбутнього", - зазначив Шольц.

Також він наголосив, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки цього вимагатиме ситуація.

Раніше Шольц анонсував пільгову програму для німців, щоб зменшити страждання через газ з РФ.

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