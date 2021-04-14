Посол Чехії у Вашингтоні отримав завдання запропонувати адміністрації США Прагу як можливе місце зустрічі президентів Байдена і Путіна.

Чехія запропонує президентам Сполучених Штатів Америки Джо Байдену і Російської Федерації Володимиру Путіну провести двосторонню зустріч у Празі.

Про це повідомляє "Радіо Прага".

Посол Чеської Республіки у Вашингтоні Гінек Кмонічек отримав завдання запропонувати адміністрації США Прагу як можливе місце зустрічі президентів Байдена і Путіна.

Зокрема, ідею висунув віце-прем'єр, глава МВС і тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ Чеської Республіки Ян Гамачек після того, як надійшла інформація про пропозицію першої особи Сполучених Штатів, адресовану президенту РФ, провести двосторонній саміт на території третьої країни.

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Гамачек нагадав одночасно про зустріч у Празі президента США Барака Обами і глави Російської Федерації Дмитра Медведєва, що відбулася в 2010 році, результатом якої стало підписання «Договору між Україною і Російською Федерацією і Сполученими Штатами про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь», СНО-3 .

Розмова Байдена і Путіна

13 квітня президент США Байден запропонував президенту Росії Путіну в найближчі місяці провести двосторонню зустріч.

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Автор: Віталій Саєнко