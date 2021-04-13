Президенти США та РФ провели телефонну розмову на гострі теми.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден запропонував президенту Російської Федерації Володимиру Путіну найближчими місяцями провести двосторонню зустріч.

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Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови президентів США і РФ.

Президент США підтвердив свою мету - побудову стабільних і передбачуваних відносин з РФ відповідно до інтересів Сполучених Штатів.

Також Байден запропонував провести саміт у третій країні у найближчі місяці для обговорення усього спектру питань, з якими стикаються Сполучені Штати і Росія.

Розмова Байдена та Путіна

Президент США Джозеф Байден сьогодні провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України. Він висловив занепокоєність російськими військовими приготуваннями на кордоні з Україною і закликав до деескалації.

Крім того, сторони обговорили зусилля щодо забезпечення стратегічної стабільності та контролю над озброєннями, з упором на договір щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь СНО-III (New START Treaty).

Договір СНО-III - New START

У лютому 2021 року США і Росія продовжили на 5 років дію договору New START. Документ було підписано у Празі у 2010 році на той момент президентом США Бараком Обамою і президентом РФ Дмитром Медвєдєвим.

Договір встановлює ліміт на кількість розгорнутих ракет і бомбардувальників у кількості 700 одиниць і ядерних боєголовок у кількості не більше 1550.

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Автор: Віталій Саєнко