Вважається, що заклад працював з 793 року.

Через пандемію коронавірусу збанкрутував найстаріший паб Великобританії "Ye Olde Fighting Cocks", що в перекладі означає "Старі бойові півні". Вважається, що заклад працював з 793 року.

Через коронавірусні обмеження, які вплинули на потік туристів в країні, власник пабу був змушений передати заклад у зовнішнє управління. Про це йдеться в його заяві в Facebook.

Господар пабу Крісто Тофаллі поскаржився на підвищення податкових ставок - у поєднанні з обмеженнями коронавірусної пандемії вони вчинили "руйнівний вплив" на його бізнес.

Читайте такожПортугалія скасовує тесті на коронавірус для вакцинованих туристів"Разом з командою ми робили все, щоб паб продовжував роботу. Але останні два роки стали безпрецедентними для нашої індустрії і перемогли нас усіх, хто щосили намагався продовжувати роботу цього закладу і в майбутньому", - йдеться в заяві господаря.

Він подякував всіх лояльним співробітникам, відвідувачам пабу, особливо постійним, а також іноземним клієнтам, групам і музикантам, які грали в закладі і підтримували бізнес.

Паб розташований у місті Сент-Олбансе графства Хартфордшир, що недалеко від Лондона. Вважається, що заклад працює вже понад 1200 років, а в нинішньому вигляді будівля з'явилася в 1539 році. Свою нинішню назву воно отримало завдяки півнячим боям, що проводилися там на початку XIX століття.

Паб зміг пережити війни та епідемії чуми, проте з пандемією коронавірусу впоратися не зміг. Заклад також внесли до Книги рекордів Гіннесса як найстаріший паб в Англії, проте це твердження оскаржується.

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