Чергова політична пастка для Трампа: CNN про наслідки блокування США Ормузької протоки

Вашингтон вважає, що таким чином змусить Іран піти на поступки, однак Тегеран вже показував, що вміє діяти не за логікою США.

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення перейти від кінетичної до економічної війни на Близькому Сході, блокуючи Ормузьку протоку, однак це може загнати США в нову пастку.

Як пише CNN, ставка США робиться на те, що економіка Ірану вже зруйнована санкціями. А тому закриття Ормузької протоки може посилити цей ефект і змусити Тегеран піти на переговори. Однак така думка будується на припущеннях, які вже не раз підводили США.

За підрахунками Вашингтону, логічною відповіддю на це від Ірану стали б поступки в переговорному процесі. Однак на практиці США знову недооцінюють те, що в Ірані сприймають як екзистенційну битву. Адже революційна влада вже продемонструвала "байдужість до страждань свого народу".

Відео дня

Видання відзначає, що посилення тиску США на Іран може посилити глобальну економічну кризу, яку вже завдав Тегеран своїм закриттям протоки. І якщо зараз під тиском Іран не змінить своєї позиції, то це може перетворитися на чергову політичну пастку та поглибити наслідки війни, яка вже загрожує Республіканській партії на проміжних виборах.

Як блокада від США може швидко завдати шкоди економіці Ірану

Видання відзначає, що хоч блокада і здавалася імпровізованою та погано поясненою американському народу, однак на практиці це реалістична військова авантюра. ВМС США мають достатні ресурси в регіоні і достатній досвід у забезпеченні виконання американських та міжнародних блокад.

Зазначається, що блокада ставить Іран перед новою стратегічною головоломкою. В разі ескалації можливе відновлення бойових дій з США та Ізраїлем. Також Тегеран може використати повстанців-хуситів у Ємені, аби перекрити альтернативний маршрут торгівлі нафтою через Червоне море. І це стане черговим ударом по світовій економіці. Втім водночас це посилить тиск на Трампа, оскільки означатиме, що його війна вийшла з-під контролю.

Для США блокада Ормузької протоки також є ризикованою. Оскільки її мета – це зокрема створити тиск на країни, що купують іранську нафту, передусім Кита та Індію. Однак якщо американські війська перехоплять китайське судно, що прямує з Ірану, вони також ризикують спровокувати дипломатичний інцидент за кілька тижнів до зустрічі Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні, якої президент давно чекає.

США налаштовані оптимістично

Попри такі загрози, Білий дім оптимістично налаштований, що блокада може призвести до нового раунду переговорів з Іраном після провалу першої зустрічі минулого тижня в Пакистані. Однак можливі контури угоди поки що незрозумілі. Американський чиновник повідомив CNN, що Вашингтон запропонував угоду, яка призупинить збагачення урану від Тегерану на 20 років. Тоді як Іран пропонує зменшити термін угоди на п'ять років. І можливо, сторони все ж знайдуть рішення "посередині".

Війна на Близькому Сході: що відомо

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що попри американську блокаду, щонайменше два танкери, пов’язані з Іраном у четвер пройшли через Ормузьку протоку в Перську затоку. На думку журналістів, це стало можливо завдяки тому, що танкери обрали новий маршрут, рухаючись з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Водночас Трамп оптимістично налаштований щодо закінчення війни на Близькому Сході. 15 квітня він вчергове заявив, що війна в Ірані "майже завершена". Він також зазначив, що якби США не направили війська в регіон, то "зараз би в Ірану була ядерна зброя".

