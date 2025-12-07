Буданов зізнався, чи може ГУР прослуховувати топпосадовців Кремля

Коментар шефа української воєнної розвідки пролунав на тлі новин про те, що саме Україна передала ЗМІ стенограми розмов радників Путіна.

Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов заявив, що українська воєнна розвідка має можливість прослуховувати розмови високопоставлених посадовців Кремля.

Про це Буданов заявив у короткому коментарі "РБК-Україна".

"Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо", - відповів він.

Що передувало

Цей коментар Буданова пролунав на тлі публікацій у західних медіа про те, що саме Україна могла передати журналістам записи розмов радника Путіна Юрія Ушакова та ключового переговорника Кирила Дмитрієва.

У цій розмові Ушаков і Дмитрієв обговорили передання адміністрації президента США Дональда Трампа "документа", який Вашингтон потім має "зробити як свій". Ймовірно, йшлося про так званий мирний план.

Перед цим ЗМІ також опублікували злив розмови Ушакова і спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа. Віткофф радив Ушакову, як представити Трампу пропозиції щодо "мирної угоди". Зазначається, що телефонна розмова політиків відбулася 14 жовтня й вони розмовляли трохи більше ніж 5 хвилин. Під час розмови спецпосланник Трампа заявив, що "глибоко поважає Путіна".

Згодом Ушаков припустив, що хтось "зливає" зміст подібних розмов, але точно не Росія.

