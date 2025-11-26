Між США та Росією було досягнуто попередньої домовленості про приїзд спецпосланника президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви наступного тижня. Про це заявив радник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков у коментарі для пропагандиста Павла Зарубіна.
Також радник Путіна, коментуючи публікації західних ЗМІ про його телефонну розмову з Віткоффом, припустив, що хтось "зливає" зміст подібних розмов.
"Я з Віткоффом досить часто розмовляю, але суть розмов - вони мають закритий характер - я не коментую. Та ніхто не повинен коментувати... Хтось зливає, хтось прослуховує, але не ми", - зазначив він.
Крім того, Ушаков наголосив, що "мирний план" США щодо деталей взагалі ні з ким не обговорювався. За його словами, представники спецслужб РФ та України періодично обговорюють в ОАЕ делікатні питання, серед яких обмін полоненими.
Політик додав, що під час однієї з останніх зустрічей зʼявився "рояль у кущах".
"Під час цієї зустрічі виявився і "рояль у кущах" - це новий представник США, який зараз займається українським досьє. Він там теж з'явився і мав зустріч, як я розумію, з українськими представниками і, напевно, це було обговорено заздалегідь. А також зустрівся з нашими представниками абсолютно несподівано", - підкреслив Ушаков.
Розмова між Віткоффом та Ушаковим - що відомо
Раніше Bloomberg повідомив, що Віткофф радив Ушакову, як представити Трампу пропозиції щодо "мирної угоди". Зазначається, що телефонна розмова політиків відбулася 14 жовтня й вони розмовляли трохи більше ніж 5 хвилин. Під час розмови спецпосланник Трампа заявив, що "глибоко поважає Путіна".
"Я вам скажу, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди. Донецьк і, можливо, десь обміняємо території. Але я кажу, що замість таких розмов давайте говорити з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Президент (Трамп. - прим. ред.) надасть мені багато свободи і повноважень для досягнення угоди", - зазначав Ушакову Віткофф.
Також видання опублікувало розмову й радника російського президента з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова з Кирилом Дмитрієвим, який є економічним радником Путіна. Тоді вони обговорювали підготовку російської версії "мирного плану", який згодом й був запропонований спецпосланцю Трампа.
"Мені здається, ось цей документ, просто ми зробимо його нібито в нашій позиції, і я просто неформально прямо передам, що все це неформально. А вони нехай роблять як своє. Але я думаю, що вони не зовсім нашу версію візьмуть, але принаймні, максимально близько до неї", - сказав Дмитрієв Ушакову.