За словами радника Путіна, ніхто не повинен коментувати такі розмови.

Між США та Росією було досягнуто попередньої домовленості про приїзд спецпосланника президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви наступного тижня. Про це заявив радник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков у коментарі для пропагандиста Павла Зарубіна.

Також радник Путіна, коментуючи публікації західних ЗМІ про його телефонну розмову з Віткоффом, припустив, що хтось "зливає" зміст подібних розмов.

"Я з Віткоффом досить часто розмовляю, але суть розмов - вони мають закритий характер - я не коментую. Та ніхто не повинен коментувати... Хтось зливає, хтось прослуховує, але не ми", - зазначив він.

Відео дня

Крім того, Ушаков наголосив, що "мирний план" США щодо деталей взагалі ні з ким не обговорювався. За його словами, представники спецслужб РФ та України періодично обговорюють в ОАЕ делікатні питання, серед яких обмін полоненими.

Політик додав, що під час однієї з останніх зустрічей зʼявився "рояль у кущах".

"Під час цієї зустрічі виявився і "рояль у кущах" - це новий представник США, який зараз займається українським досьє. Він там теж з'явився і мав зустріч, як я розумію, з українськими представниками і, напевно, це було обговорено заздалегідь. А також зустрівся з нашими представниками абсолютно несподівано", - підкреслив Ушаков.

Розмова між Віткоффом та Ушаковим - що відомо

Раніше Bloomberg повідомив, що Віткофф радив Ушакову, як представити Трампу пропозиції щодо "мирної угоди". Зазначається, що телефонна розмова політиків відбулася 14 жовтня й вони розмовляли трохи більше ніж 5 хвилин. Під час розмови спецпосланник Трампа заявив, що "глибоко поважає Путіна".

"Я вам скажу, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди. Донецьк і, можливо, десь обміняємо території. Але я кажу, що замість таких розмов давайте говорити з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Президент (Трамп. - прим. ред.) надасть мені багато свободи і повноважень для досягнення угоди", - зазначав Ушакову Віткофф.

Також видання опублікувало розмову й радника російського президента з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова з Кирилом Дмитрієвим, який є економічним радником Путіна. Тоді вони обговорювали підготовку російської версії "мирного плану", який згодом й був запропонований спецпосланцю Трампа.

"Мені здається, ось цей документ, просто ми зробимо його нібито в нашій позиції, і я просто неформально прямо передам, що все це неформально. А вони нехай роблять як своє. Але я думаю, що вони не зовсім нашу версію візьмуть, але принаймні, максимально близько до неї", - сказав Дмитрієв Ушакову.

Вас також можуть зацікавити новини: