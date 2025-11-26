Окрім того, саме Віткофф порадив, щоб Путін подзвонив Трампу напередодні зустрічі з Зеленським.

Телефонна розмова між радником російського президента з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та спецпосланником Трампа Стівом Віткоффом відбулася в жовтні. Під час розмови Віткофф давав поради, як Росії краще представити свої пропозиції щодо "мирної угоди" Дональду Трампу, пише Bloomberg.

Видання зазначає, що телефонна розмова Віткоффа та Ушакова відбулася 14 жовтня й вони розмовляли трохи більше ніж 5 хвилин. В розмові спецпосланник Трампа заявив, що "глибоко поважає Путіна".

Також Віткофф додав, що сказав президенту США Дональду Трампу, що нібито, на його думку, Росія завжди хотіла мирної угоди.

Також спецпосланець Трампа порадив, щоб російський диктатор Володимир Путін подзвонив Дональду Трампу напередодні візиту до Білого дому президента України Володимира Зеленського.

"Зеленський приїде до Білого дому в п'ятницю. Я піду на цю зустріч, бо вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що, якщо можливо, ми повинні поговорити з вашим босом перед цією п'ятничною зустріччю", – привело видання слова Віткоффа.

Окрім цього, спецпосланник Трампа порекомендував, щоб Ушаков передав Путіну, щоб в розмові з Трампом він привітав президента США з досягненням мирної угоди щодо Гази. Він додав, що Путін повинен сказати, що Росія її підтримала і що він поважає президента США як людину миру.

Примітно, що телефонна розмова Трампа та Путіна справді відбулася 16 жовтня, тобто, за два дні після розмови Віткоффа й Ушакова.

Зазначається, що після спілкування з Путіним, Трамп висловив бажання зустрітись із ним у Будапешті, хоча до цього неодноразово критикував очільника Кремля.

Також вказується, що під час розмови Віткофф та Ушаков обговорювали потенційні умови "мирної угоди" між Росією та Україною, які потім були вказані в "мирному плані" США на початку, що складався з 28 пунктів.

"Я вам скажу, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди. Донецьк і, можливо, десь обміняємо території. Але я кажу, що замість таких розмов давайте говорити з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Президент (Трамп. – прим. ред.) надасть мені багато свободи і повноважень для досягнення угоди" - казав Ушакову Віткофф.

Окрім цього, видання виклало розмову й радника російського президента з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова з Кирилом Дмитрієвим, який є економічним радником Путіна.

Вказується, що їхня розмова відбулася ще раніше за переговори Віткоффа та Ушакова, 29 жовтня. Вони обговорювали підготовку російської версії мирного плану, який згодом й був запропонований спецпосланцю Трампа.

"Мені здається, ось цей документ, просто ми зробимо його нібито в нашій позиції, і я просто неформально прямо передам, що все це неформально. А вони нехай роблять як своє. Але я думаю, що вони не зовсім нашу версію візьмуть, але принаймні, максимально близько до неї", - казав Дмитрієв Ушакову.

Видання також виклало повну стенограму їхньої розмови:

Ушаков: Але

Дмитриев: Юрий Викторович

Ушаков: Да, Кирилл Александрович, ну, я там все отправил.

Завтра будем разговаривать там.

Дмитриев: Ну здорово, здорово. да, да, да. Я в Саудовскую

Аравию улетел, но мне кажется очень важно, да, потому что это

очень хороший путь вперед.

Ушаков: Ну, нам нужно по максимуму, думаешь, наверное, как

считаешь? А так передавать-то чего?

Дмитриев: Не, смотрите. Мне кажется, вот эту бумагу, просто

мы сделаем как бы в нашей позиции и я просто неформально прямо

передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою.

Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней

мере, максимально близко к ней.

Ушаков: ну в том то и дело что они могут не взять, а скажут

что это с нами согласовано. Вот что я боюсь.

Дмитриев: Нет, не, не. Это точно я ну прямо вместе с вами,

ну как вы скажете слово в слова, я скажу.

Ушаков: Они могут потом переиначить и все. Ну есть такая

опасность. Есть. Ну ладно, ничего. Посмотрим.

Дмитриев: Да, мне кажется просто так так.. И потом вы тоже

можете со Стивом поговорить по этой бумаге. То есть мы сделаем

аккуратненько.

Ушаков: неразборчиво

Дмитриев: Спасибо вам громадное, Юрий Викторович. Спасибо

вам громадное. Спасибо. До свидания.

Раніше УНІАН повідомляв, що в соцмережі Truth Social Трамп написав, що Стів Віткофф поїде до Москви, щоб представити російському диктатору Володимиру Путіну "мирний план". Він додав, що міністр армії США Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною. Ще Трамп не виключив, що може зустрітися одночасно з Зеленським та Путіним, але це може відбутися, коли вже угода буде на завершальній стадії.

Також ми писали, що за даними джерел видання WSJ, перший проєкт плану почали писати Стів Віткофф і Джаред Кушнер на хвилі успіху після укладення угоди між Ізраїлем і ХАМАС. Робота тривала протягом місяця. За даними джерел, при цьому Віткофф і Кушнер спиралися на інформацію, отриману від кремлівського інсайдера. Додається, що значний внесок у розробку цього плану зробив спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв, який має давні стосунки з Кушнером, зятем Трампа.

