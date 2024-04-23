Американську зброю, яку отримала Україна, не можна використовувати за межами України.

Посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова повідомила, що їй особисто жодного разу не передавали офіційних сигналів про те, аби Збройні сили України не завдавали ударів по російським нафтопереробним заводам. Про це Маркарова сказала в інтерв'ю для видання "Європейська правда".

Зокрема, посол прокоментувала заяву міністра оборони Ллойда Остіна про те, що Україна не має бити по нафтопереробних заводах на території Росії.

"Жодного разу через мене не було передано таких офіційних сигналів. Я стверджую, що не було офіційних заяв Сполучених Штатів про те, що ми не можемо цього робити", - наголосила Маркарова.

Відео дня

Водночас, вона визнала, що Сили оборони України не можуть використовувати американську зброю за межами України.

"Але я офіційно, як посол, кажу, що жодного разу через мене не проходили сигнали про будь-які обмеження того, що ми робимо зброєю власного виробництва", - відзначила Маркарова.

Також у неї запитали, чи не з'являється в США думка про те, що ЗСУ потрібне право застосовувати західну зброю і проти військових цілей на території держави-агресора.

Маркарова наголосила, що так вона не думає.

"Усі опитування в Сполучених Штатах засвідчують: навіть серед людей, які дуже сильно підтримують надання Україні нової зброї, одним з найбільших побоювань є "втягування США у війну". Ми, звичайно, пояснюємо, що насправді для того, щоб запобігти розширенню війни, Захід має вдатися до рішучої зупинки Росії. Але суспільна думка, думка аналітичних центрів, думка президента Байдена є іншою", - відзначила посол.

За її словами, це питання є дійсно дуже чутливим для американців.

Крім того, вона прокоментувала твердження, що Сполучені Штати не хочуть поразки України, але так само вони бояться перемоги України.

"Я не бачу в США боязні того, що ми виграємо. І адміністрація, і президент, і Конгрес розуміють, що ми повинні виграти, тому що ця війна – не тільки про Україну. Що без цього неможливо буде відновити повагу до територіальної цілісності, до суверенітету у світі", - наголосила Маркарова.

Водночас, за її словами, у США немає розуміння, як перемогти агресивну ядерну державу, постійного члена Ради безпеки ООН і державу, від якої залежать дуже багато інших країн і яка досі визначає стан багатьох ресурсних ринків.

"Через відсутність такого комплексного розуміння деякі аналітичні групи шукають шлях до "компромісу", попри те, що цей шлях багато разів доводив: з Росією це не працює. Тож тут дискусія ще триває. На це накладаються внутрішні процеси у США", - сказала Маркарова.

Заборона США бити по російським НПЗ - деталі

Як повідомляло раніше видання The Washington Post, Київ розглядає удари по російських НПЗ як важіль впливу на Москву, яка веде війну проти України. У США побоюються, що це призведе до зростання світових цін на енергоносії та спричинить більш агресивні відповідні дії Росії всередині України. За даними видання, прохання американських чиновників припинити удари по НПЗ викликало роздратування у президента України Володимира Зеленського та його помічників.

Вас також можуть зацікавити новини: