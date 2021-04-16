Це питання буде обговорене 19 квітня на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

У Європейському Союзі заявили, що вивчають ситуацію з обмеженням Росією свободи судноплавства в Чорному морі біля окупованого Криму.

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Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано, відеозапис брифінгу розміщений на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії.

Він нагадав, що ЄС має чітку і тверду позицію підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

"Стосовно оголошення Росії, ми взяли це до уваги. Ми аналізуємо ситуацію. Міністри закордонних справ і верховний представник Європарламенту з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель обговорюватимуть це питання у понеділок на засіданні Ради з питань закордонних справ. Тож усі аспекти цієї події будуть розглядатися", - сказав Стано.

Також він додав, що після обговорення в ЄС з'явиться чітка і рішуча позиція з цього приводу.

Обмеження судноплавства у Чорному морі: що відомо

15 квітня Міністерство закордонних справ України висловило протест Російській Федерації через обмеження свободи судноплавства в Чорному морі на тлі перекидання військових кораблів з Каспійського моря.

Українські дипломати закликають міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на РФ з метою припинення ескалації ситуації в Азово-Чорноморському регіоні. "РФ оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. Такі дії Росії є черговою спробою порушення норм і принципів міжнародного права, узурпації суверенних прав України як прибережної держави, оскільки саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря", - наголошується у заяві МЗС.

Також зазначається, що цей крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права.

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Автор: Віталій Саєнко