CNN: У Європі готуються до сюрпризів після зустрічі Зеленського і Трампа

Європейські посадовці очікують позитивних сигналів, але визнають, що результат переговорів із Трампом може бути непередбачуваним.

У Європі непублічно сподіваються на позитивний результат зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка має відбутися цієї неділі. Водночас там готуються до різних, у тому числі несподіваних сценаріїв, повідомляє CNN з посиланням на американських та європейських посадовців.

Європейські лідери не братимуть участі у зустрічі, яка проходитиме у двосторонньому форматі між Києвом і Вашингтоном. Водночас співрозмовники CNN зазначають, що українська сторона протягом кількох місяців наполягала саме на переговорах на найвищому рівні зі США.

У європейських столицях вважають, що нинішня динаміка відносин між Україною та Сполученими Штатами є загалом продуктивною, і саме це дає підстави для обережного оптимізму. Однак там визнають, що будь-яка зустріч із Дональдом Трампом несе елемент ризику.

"З Трампом не існує сценаріїв із низьким рівнем ризику", – сказав один із посадовців НАТО.

Американські джерела телеканалу також висловили сподівання, що переговори між Трампом і Зеленським будуть результативними, особливо після тижня інтенсивної роботи американських та українських переговірників над узгодженням позицій.

Зустріч Трампа і Зеленського - це треба знати

Білий дім офіційно підтвердив, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським. Це станеться 28 грудня у Флориді.

Як пише Financial Times, зустріч готують на курорті Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. Вона стане кульмінацією інтенсивних переговорів, що тривають із листопада, після появи 28-пунктного плану США, розробленого за участю російських представників.

