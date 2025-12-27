'Переконати Росію': Трамп і Зеленський готуються до кульмінаційних переговорів, - FT

Переговори можуть стати кульмінацією тижнів закулісної дипломатії між Києвом, Вашингтоном та європейськими столицями.

Президент України Володимир Зеленський вже завтра планує зустрітися з Дональдом Трампом, аби обговорити найбільш політично чутливі положення американського мирного плану, який у підсумку мають представити Росії, пише Financial Times.

За словами європейського чиновника, зустріч готують на курорті Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. Вона стане кульмінацією інтенсивних переговорів, що тривають із листопада, після появи 28-пунктного плану США, розробленого за участю російських представників.

"Ми домовилися про зустріч на найвищому рівні. Багато що можна вирішити до Нового року", - написав Зеленський у соцмережі X.

Головний камінь спотикання

Початкова версія документа передбачала, що Україна має поступитися частинами Донбасу, які перебувають під контролем ЗСУ. Це викликало різку реакцію Києва та європейських союзників, які назвали такі умови неприйнятними.

Після тижнів переговорів у Флориді, Берліні та Абу-Дабі план був переглянутий. За словами Зеленського, нинішній 20-пунктний варіант "значною мірою відображає спільну українсько-американську позицію". Водночас він визнав, що документ усе ще містить положення, з якими Київ не погоджується.

Саме тому обговорення "чутливих питань" - зокрема можливих територіальних поступок - Зеленський вважає можливим лише в особистій розмові з Трампом.

Європа готується до нового раунду переговорів

Французькі джерела підтвердили, що зустріч відбудеться в Мар-а-Лаго. Паралельно європейські лідери планують у січні нові консультації в межах так званої "коаліції охочих", до якої входять Велика Британія та інші держави, готові підтримувати Україну й мирний процес.

В Єлисейському палаці визнають: "іншого виходу, ніж намагатися переконати Росію, немає". У перспективі Європі, ймовірно, доведеться перейти до прямого діалогу з Володимиром Путіним, як це раніше пропонував президент Франції Еммануель Макрон.

Невирішені питання і позиція Москви

Серед ключових неврегульованих пунктів:

умови можливого відведення військ з окремих ділянок фронту;

майбутнє Запорізької атомної електростанції;

формат і зміст гарантій безпеки для України з боку США.

Зеленський заявив, що готовий наказати про виведення важких сил із потенційних демілітаризованих зон лише за умови дзеркальних дій Росії. При цьому Україна наполягає на збереженні контролю над Краматорськом і Слов’янськом.

Москва ж продовжує дотримуватися жорсткої позиції. Путін наполягає, що контроль над усім Донбасом має бути умовою будь-якої мирної угоди, і публічно заявляє про військову ініціативу Росії на фронті. За даними російських ЗМІ, Кремль також допускає варіант спільного управління Запорізькою АЕС за участю РФ і США - без України.

Зустріч Трампа і Зеленського

Як повідомляв УНІАН, Білий дім офіційно підтвердив, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським. Це станеться 28 грудня у Флориді, йдеться у розкладі американського лідера.

Напередодні Трамп заявив, що він оптимістично налаштований на укладення мирної угоди під час візиту президента України в його резиденцію Мар-а-Лаго в неділю.

