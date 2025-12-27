Трамп зустрінеться із Зеленським: Білий дім розкрив деталі

Обидва лідери проведуть двосторонню зустріч у Флориді, куди Трамп полетів на вихідні.

Білий дім офіційно підтвердив, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським. Це станеться 28 грудня у Флориді, йдеться у розкладі американського лідера.

Двостороння зустріч пройде в Палм-Біч о 15:00 за місцевим часом (23:00 за київським часом).

Біля Палм-Біч розташована приватна резиденція Трампа Мар-а-Лаго. Саме туди президент США прилетів на вихідні.

Відео дня

Зустріч Зеленського і Трампа - головні новини

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Зеленський і Трамп зустрінуться 28 грудня. Інформацію про переговори лідерів розкрили інсайдери. За даними журналістів, Зеленський привезе із собою новий план миру, який складається з 20 пунктів. Він включає пропозицію про створення демілітаризованої зони. Також очікується, що зустріч буде присвячена гарантіям безпеки з боку США.

Натомість Трамп заявив, що він оптимістично налаштований на укладення мирної угоди під час візиту президента України в його резиденцію Мар-а-Лаго в неділю.

Вас також можуть зацікавити новини: