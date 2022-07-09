ЦРУ попереджало весь світ про плани Росії почати війну проти України.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє AP.
"Завдяки неймовірній роботі наших фахівців з розвідки, ми змогли повідомити світу, що Володимир Путін планував в Україні", — заявив Байден.
Він подякував ЦРУ за роботу в Україні та назвав американських розвідників найкращими у світі.
Війна в Україні та допомога США:
8 липня 2022 року президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.
До пакета також входять чотири додаткові ракетні установки та боєприпаси, в результаті чого кількість високомобільних артилерійських ракетних систем, які США надають Україні, досягла 12.
Із загальної кількості обіцяних 8 HIMARS вже доставлені в Україну. На сьогодні навчання за системою пройшли понад 100 українських бійців.
9 липня 2022 року високопоставлений представник Пентагону заявив про те, що Росія сильно відстає від свого графіка захоплення України.
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