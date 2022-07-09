Байден подякував ЦРУ за роботу в Україні і назвав американських розвідників кращими в світі.

ЦРУ попереджало весь світ про плани Росії почати війну проти України.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє AP.

"Завдяки неймовірній роботі наших фахівців з розвідки, ми змогли повідомити світу, що Володимир Путін планував в Україні", — заявив Байден.

Він подякував ЦРУ за роботу в Україні та назвав американських розвідників найкращими у світі.

Війна в Україні та допомога США:

8 липня 2022 року президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

До пакета також входять чотири додаткові ракетні установки та боєприпаси, в результаті чого кількість високомобільних артилерійських ракетних систем, які США надають Україні, досягла 12.

Із загальної кількості обіцяних 8 HIMARS вже доставлені в Україну. На сьогодні навчання за системою пройшли понад 100 українських бійців.

9 липня 2022 року високопоставлений представник Пентагону заявив про те, що Росія сильно відстає від свого графіка захоплення України.

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