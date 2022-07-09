У Пентагоні зазначили, що Україна почала здійснювати ефективні локалізовані контрнаступи.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення в Україну Росія сильно відстала від свого графіка в наступі на Донбас.

Про це заявив на брифінгу високопоставлений представник Пентагону.

"Росіяни досягають дуже поступового, обмеженого, і високозатратного прогресу тільки на певних невеликих ділянках Донбасу. Вони сильно відстають від своїх термінів. Вони сильно відстають від своїх цілей", – йдеться в повідомленні на сайті Пентагону.

У Пентагоні також зазначили, що Україна почала здійснювати ефективні локалізовані контрнаступи.

"Ми все частіше спостерігаємо здатність українців використовувати системи HIMARS, щоб значно перешкодити здатності росіян просуватися навіть там, де вони так складно і повільно наступали. Тому ми взагалі не бачимо, щоб Росія вигравала цю битву", - заявив чиновник.

Війна в Україні та HIMARS:

8 липня 2022 року Президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

До пакета також входять чотири додаткові ракетні установки та боєприпаси, в результаті чого кількість високомобільних артилерійських ракетних систем, які США надають Україні, досягла 12.

Із загальної кількості обіцяних 8 HIMARS вже доставлені в Україну. На сьогодні навчання за системою пройшли понад 100 українських бійців.

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