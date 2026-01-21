Літак Трампа після вильоту в Давос раптово повернувся до США: що сталося

Трамп пересів на інший літак.

Літак Air Force One президента США Дональда Трампа незабаром після вильоту на Всесвітній економічний форум у Давосі раптово змінив курс і повернувся на об'єднану базу Ендрюс.

Як пише CNN, прес-секретар Трампа Кароліна Лівітт заявила, що екіпаж виявив "незначну несправність електрообладнання" і розвертається з міркувань обережності.

Лівітт пожартувала на борту президентського літака, що катарський літак (літак Boeing 747-8, який рмп отримав у подарунок від Катару для тимчасової експлуатації як новий президентський літак Air Force One) зараз звучить "набагато краще".

За словами журналістів, які були присутні на борту, після зльоту світло в прес-салоні ненадовго згасло.

Літак благополучно приземлився на авіабазі Ендрюс незабаром після 23:00 за вашингтонським часом, приблизно через годину і 20 хвилин польоту.

За повідомленням журналістів, президент Дональд Трамп пересів на інший літак і почав рух по злітній смузі о 00:02.

За останні десятиліття парк урядових літаків, що перевозять президентів США, віце-президентів, міністрів кабінету і перших леді по всьому світу, зіткнувся з низкою проблем. На початку минулого року літак держсекретаря Марко Рубіо був змушений повернутися до Вашингтона через тріснуте лобове скло незабаром після зльоту. У жовтні літак міністра оборони Піта Хегсета був змушений здійснити незаплановану посадку у Великій Британії після того, як у нього також тріснуло лобове скло.

Трамп часто скаржився на терміни завершення будівництва нових літаків компанією Boeing. У безпрецедентному кроці минулого року Міністерство оборони офіційно прийняло розкішний літак Boeing Co. 747-8 з Катару для тимчасової експлуатації в якості нового президентського літака Air Force One для Трампа.

Плани Трампа в Давосі

Раніше планувалося, що Трамп і Зеленський на зустрічі в Давосі укладуть угоду на $800 млрд. План процвітання спрямований на залучення цієї суми протягом 10 років для відновлення України та перезапуску її економіки.

Також раніше повідомлялося, що Трамп планує, що в четвер, 22 січня, в Давосі буде підписано повний текст конституції і повноважень його новоствореної Ради миру.

