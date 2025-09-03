Фрагмент їхньої приватної розмови випадково потрапив в урочисту трансляцію.

Керівників Росії та Китаю, Володимира Путіна і Сі Цзіньпіня, дуже цікавлять можливості сучасної медицини щодо значного подовження їхнього життя. Такий висновок можна зробити із приватної розмови між ними, яка випадково потрапила на загал.

Як пише Bloomberg, під час урочистостей в Пекіні Сі, Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин проходили через ворота на майдані Тяньаньмень. Цей момент транслювався у прямому ефірі на китайському телебаченні. Через помилку технічного персоналу мікрофон, який був прикріплений на одязі котрогось із диктаторів, продовжував працювати і видавати в ефір їхню розмову, не призначену для широкої публіки.

Загалом аудіозапис діалогу тривав менше хвилини і місцями переривався, через що розібрати можна лише деякі уривки розмови. Говорили Путін і Сі, Кім лише слухав. Але завдяки тому, що кожну фразу дублювали перекладачі, можна скласти діалог приблизно наступного змісту:

Сі: Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина. Путін: З розвитком біотехнологій людські органи можна буде безперервно пересаджувати, і люди зможуть жити у дедалі молодших тілах і навіть досягати безсмертя. Сі: За прогнозами, у цьому столітті є шанс дожити до 150 років.

Незабаром після цього діалогу Сі виголосив пишну промову на честь перемоги Китаю над Японською імперією у Другій світовій війні, а далі розпочався військовий парад.

Як зазначає Bloomberg, цей момент вирізнявся на тлі ретельно зрежисованих урочистостей у самому серці країни, яка жорстко контролює інформацію та послання, яке вона хоче донести до зовнішнього світу.

Парад в Китаї

Як писав УНІАН, сьогодні у Пекіні відбувся наймасштабніший за останні десятиліття військовий парад, присвячений 80-й річниці закінчення Другої світової війни. Хоча основний тягар війни проти Японії несла Республіка Китай (сьогодні контролює тільки Тайвань та низку малих островів) і США, сучасна Китайська народна республіка вважає себе одним із переможців у Другій світовій війні і відзначає 3 вересня як власний День перемоги.

На урочистості до Пекіна цього року з’їхалися чимало диктаторів та автократів, невдоволених сучасним світовим порядком, заснованим на правилах.

Однак центральною подією урочистостей став саме військовий парад, який оглядачі розцінили як очевидну демонстрацію сили на тлі декларованого Сі Цзіньпіном прагнення змінити світовий порядок.

