У Брюсселі обіцяють, що Фон дер Ляєн особисто напише листа Зеленському з відповіддю на його запрошення.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не поїде в Україну на святкування Дня Незалежності в серпні через нерозкритий надто завантажений графік. Але на питання, що ж саме в її графіку, у європейському відомстві відповідати відмовляються.

"Я не можу сьогодні надати вам деталі про графік президента Єврокомісії на кінець серпня", - сказав EUObserver прес-секретар Єврокомісії Ерік Мамер.

Він додав, що плани Фон дер Ляєн будуть оприлюднені лише за тиждень до 24 серпня, коли Україна буде святкувати 30-річчя своєї незалежності. Глава Єврокомісії отримала запрошення від президента Володимира Зеленського відвідати святкування в Києві ще на початку квітня. Але на той момент здійснювала офіційні поїздки в Туреччину і Йорданію. Голова адміністрації президента Єврокомісії Бйорн Сіберт відповів на запрошення сам від імені Фон дер Ляєн, повідомивши Зеленському, що вона не приїде.

Читайте такожPolitico: Глава Єврокомісії вляпалася в скандал через відмову їхати в УкраїнуЦе спричинило скандал, тому що голови адміністрацій, згідно з протоколом, не мають права відповідати лідерам держав. Також відповідь послала Києву потенційно змішаний політичний сигнал. З одного боку, Єврокомісія підтримує Україну на тлі російської агресії. А з іншої - президент відомства має інші пріоритети під час літніх канікул, ніж приїхати в Київ.

Під тиском цієї проблеми Мамер сказав, що лист Сіберта не був і не буде відправлений.

"Президент Єврокомісії тепер підпише відповідь президенту Зеленському і точно підтвердить, що всі відповіді главам держав підписує вона сама", - сказав прес-секретар Єврокомісії.

Скандал спалахнув в часи, коли Росія стягує війська біля східного кордону України, посилюючи страх перед можливим вторгненням. Також все сталося невдовзі після зустрічі США і союзників по НАТО, яка пройшла на початку тижня в Брюсселі. На цій зустрічі теж обговорювали Україну. Наступного тижня під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС українське питання теж буде обговорюватися.

Але "надто завантажений" графік Урсули фон дер Ляєн на серпень піднімає інші питання, зважаючи на те, що всі інститути ЄС на той час будуть на літніх канікулах. А отже ніхто працювати не буде.

Читайте такожЗеленський: настав час надати Україні плани дій щодо вступу в НАТО та ЄСРазом з тим, у Єврокомісії запевняють, що на святкуванні 30-го Дня Незалежності України представники відомства будуть присутні.

"Президент подбає про те, щоб Єврокомісія була представлена", - сказав Мамер.

Тим часом, глава Ради ЄС Шарль Мішель у четвер провів телефонну розмову з президентом Зеленським і Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Після телефонної розмови він написав на своїй сторінці в Twitter про одностайну підтримку ЄС територіальної цілісності й суверенітету України. Зеленський також запросив главу Ради ЄС приєднатися до "Кримської платформи", покликаної протистояти російській окупації й агресії. Ця зустріч відбудеться 23 серпня. І Мішель візьме в ній участь.

30-й День Незалежності України: кого вже запросили?

Президент Володимир Зеленський запросив лідера США на святкування 30-річчя незалежності України ще на початку березня.

Пізніше запрошення на святкування також було повторене під час першої телефонної розмови президентів України і США. У свою чергу, Джо Байден відповів, що чекає на візит в Україну. Також Зеленський запропонував Байдену взяти участь в «Кримській платформі», присвяченій деокупації українського півострова.

10 квітня під час візиту в Туреччину Зеленський запросив Раджепа Таїпа Ердогана теж взяти участь в «Кримській платформі». На це турецький президент відповів, що підтримує цю ініціативу, а також наголосив, що Анкара не визнає російську окупацію Криму.

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Переклад: Лесь Димань