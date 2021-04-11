Правоохоронці, які чергують біля будівлі, кажуть, що люди вже намагаються залізти на арт-об'єкт, щоб сфотографуватися на пам'ять.

Біля Офісу президента України на вулиці Банковій з'явилася дзеркальна інсталяція, присвячена 30-річчю Незалежності України.

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Правоохоронці, які чергують біля будівлі ОП, кажуть, що люди намагаються залізти на арт-об'єкт, щоб сфотографуватися на пам'ять. На дзеркальних буквах залишаються сліди від рук.

При цьому двері, постраждалі внаслідок акції 20 березня, в Офіс президента досі не повернули. Замість них як і раніше встановлені фанерні листи.

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Автор: Катерина Комолова