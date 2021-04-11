Біля Офісу президента України на вулиці Банковій з'явилася дзеркальна інсталяція, присвячена 30-річчю Незалежності України.
Читайте такожЯк виглядає Офіс президента після бурхливих вихідних (фото, відео)Це слово YOUkraїne, в якому над буквою "ї" замість точок встановлені цифри 3 і 0, пише "Сьогодні".
Правоохоронці, які чергують біля будівлі ОП, кажуть, що люди намагаються залізти на арт-об'єкт, щоб сфотографуватися на пам'ять. На дзеркальних буквах залишаються сліди від рук.
При цьому двері, постраждалі внаслідок акції 20 березня, в Офіс президента досі не повернули. Замість них як і раніше встановлені фанерні листи.
Акція на підтримку Стерненка 20 березня: що відбувалося
- 20 березня о 19:00 у Києві розпочалася акція на підтримку Сергія Стерненка на знак протесту проти його ув'язнення. Учасники скандували: "Зеленський, не мовчи!", а також: "Справедливість - Стерненко, справедливість - усім!".
- Протестуючі висунули вимоги до президента Володимира Зеленського.
- Учасники протестів палили фаєри та кидали їх у бік поліцейських. Крім того, вони розмалювали вхідні двері й стіни Офісу президента, а також порозливали червону фарбу. У двох центральних дверях ОП протестувальники розбили скло і кинули туди петарду.
Після бурхливих вихідних пошкоджені двері з будівлі Офісу президента зняли. Їх захотіла викупити столична Художня галерея, однак Офіс президента відмовився від будь-яких таких пропозицій.
Також пошкоджені двері з'являлися в ефірі телеканалу "1+1". Прес-секретар президента Юлія Мендель пояснила, що Офіс президента лише на один вечір позичив їх телеканалу.
За попередніми оцінками експертів, усунення пошкоджень будівлі Офісу президента мало коштувати приблизно два мільйони гривень. Потім суму зменшили до 1,5 млн.
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