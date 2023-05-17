На цю тему Блінкен дискутував із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який наполягав на необхідності визнати РФ спонсором тероризму.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен уперше допустив можливість визнання Росії державою-спонсором тероризму. Про це він заявив на слуханнях щодо Китаю у комітеті американського Сенату.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Блінкен зробив під час дискусії із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Останній наголосив на необхідності надання РФ статусу держави-спонсора тероризму.

"Ми ж усі тут хочемо, аби Китай не допомагав Росії, правильно? Маю ідею. Сто американських сенаторів запропонували, аби ми оголосили Росію державою-спонсором тероризму, аби утримати такі країни, як Китай, від надання їм зброї. Минули місяці, а нічого не сталось. Пане державний секретарю, ви мені дуже подобаєтесь, та ви ж ніколи не оголосите Росію державою-спонсором тероризму, чи не так?" – заявив Ліндсі Грем.

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На це запитання держсекретар Блінкен відповів словами: "Ніколи не кажи "ніколи".

Визнання РФ спонсором тероризму: рішення країн

У лютому 2023 року Словаччина визнала Росію державою-спонсором тероризму. Крім цього, Національна рада країни засудила російську агресію, а також ядерні погрози, що лунали з боку Москви.

Раніше аналогічне рішення ухвалили в Польщі. У грудні 2022 року Сейм країни визнав Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм і застосовує терористичні заходи.

Крім того, 23 листопада 2022 року Росію державою-спонсором тероризму визнав Європейський парламент. За відповідну резолюцію проголосували 494 депутати.

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