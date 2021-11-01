Під час навчань частина печери завалилася. 16 людей опинилися в пастці.

Через обвал у печері у Бразилії померли дев'ять пожежників. За словами офіційних осіб, рятувальники загинули під час навчань.

Як повідомляє ABC News, 28 пожежників тренувалися в печері неподалік від Алтінополіса в Сан-Паулу, коли верхня частина печери обвалилася. Екстрені служби висунулися на допомогу об 11:30 за місцевим часом у неділю, 31 жовтня.

Через обвал 16 пожежників опинилися в пастці, зазначає AP із посиланням на пожежну частину.

Внаслідок інциденту дев'ять пожежників загинули, кілька отримали поранення. Одного госпіталізували з незначними травмами.

Раніше в чеському місті Ліберець обірвалася кабіна на канатній дорозі. Одна людина загинула.

А в Бельгії розвідний міст перевернув машину з сім'єю і дитиною всередині. Коли частина моста піднялася, авто, що стояло на ньому, скотилося вниз і перекинулося на дах.

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Автор: Катерина Комолова