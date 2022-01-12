У Держдепі впевнені, що "Північний потік-2" підриває енергетичну та національну безпеку "значної частини євроатлантичної спільноти".

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман заявила, що дії Росії стосовно України відіграють вирішальну роль у долі газопроводу "Північний потік-2".

Про це вона сказала журналістам після засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі, повідомляє "Голос Америки".

"На наш погляд, дуже важко уявити, що газопроводом розпочнеться постачання газу або що його буде введено в експлуатацію, якщо Росія відновить свою агресію проти України", - зазначила заступниця держсекретаря США.

Венді Шерман переконана, що газопровід "Північний потік-2" підриває енергетичну та національну безпеку "значної частини євроатлантичної спільноти".

"Північний потік-2" - що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня газом почали заповнювати першу нитку газопровід.

15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

Назавтра BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.