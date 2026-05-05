Європі доведеться відновити зв’язки з Росією, але це залежить від позиції США, – Стубб

У цьому питанні важливо стежити за стратегією США.

У майбутньому Європі доведеться відновити дипломатичні контакти з Кремлем, однак цей процес буде безпосередньо залежати від ступеня відповідності інтересів континенту політичному курсу США, заявив президент Фінляндії Олександр Стубб.

В інтерв'ю Helsingin Sanomat він додав, що на даний момент Європа і Сполучені Штати по-різному бачать рівень загрози, що виходить від Москви. "У Європі Росію вважають головною загрозою безпеці, тоді як у Сполучених Штатах таке сприйняття не є обов'язковим", – пояснив фінський лідер.

У зв'язку з цим Стубб визнав, що рано чи пізно в інтересах європейських країн виникне необхідність відновити дипломатичні канали зв'язку з РФ. Можливо, за його словами, це залежатиме від того, чи відповідає політика США інтересам Європи в контексті ставлення до Росії та України.

Відео дня

"Якщо відповідь буде негативною, ми, швидше за все, наблизимося до моменту, коли комусь із європейських лідерів доведеться вступити в скоординовану взаємодію з Путіним. Подібні дискусії ведуться в колах європейського керівництва протягом останніх двох років", – підкреслив Стубб.

При цьому Стубб заявив, що саме Київ сьогодні є головним бар'єром, який стримує російську агресію, захищаючи решту Європи.

"Україна має найпотужніші та найсучасніші сухопутні сили в Європі. Вона необхідна нам як інструмент стримування Москви, оскільки російська загроза збережеться і після завершення активних боїв", – пояснив президент Фінляндії.

У зв'язку з цим він назвав інтеграцію Києва в НАТО та Євросоюз прямою вигодою для колективної безпеки Заходу.

Контакт з Росією в Європі – останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Естонії розкритикували свого президента через висловлювання про Росію. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна розкритикував позицію президента Алара Каріса щодо необхідності майбутнього діалогу з Росією та "втрачених можливостей" для переговорів на початку війни.

Крім того, ми також розповідали, що в Росії теж зробили несподівану заяву про Європу. Пєсков зазначив, що Росія - "невід'ємна частина" Європи і не може бути для неї головною загрозою.

Вас також можуть зацікавити новини: