В адміністрації США вже не раз говорили про зацікавленість в корисних копалинах України.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що "інвестиційні відносини" із Україною є більш "відчутними" за ті, що базуються на спільних цінностях двох країн. Таку заяву зробив очільник Пентагону Піт Гегсет.

"Президент Трамп, як ділок і бізнесмен, визнає, що інвестиційні відносини з Україною в довгостроковій перспективі для Сполучених Штатів є набагато більш відчутними, ніж будь-які обіцянки або спільні цінності, які ми могли б мати – навіть якщо вони у нас є", – наводить слова Гегсета CNN.

Телеканал зазначає, що в адміністрації нового президента США вже не один раз говорили про зацікавленість в корисних копалинах України. Водночас наголошується, що про це американський міністр оборони прямо не згадував.

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Адміністрація Трампа і Україна: останні новини

У Трампа скорегували позицію щодо членства України в НАТО. Якщо на засіданні в форматі "Рамштайн" глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що це нереалістичний сценарій, то вже 13 лютого він дещо змінив свою риторику. Він сказав, що нова адміністрація США вважає, що Київ не повинен вступати в НАТО, але в переговорах щодо миру між Україною та РФ всі варіанти "на столі".

Гегсет також запевнив, що всі переговори щодо врегулювання війни в Україні будуть вестися як із правителем РФ Володимиром Путіним, так і з українським президентом Володимиром Зеленським.

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