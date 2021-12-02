Військові навчання біля українського кордону проходитимуть "десь у два етапи", поділився самопроголошений "лідер" Білорусі.

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вони з очільником Росії Володимиром Путіним домовилися про проведення білорусько-російських військових навчань на кордоні України.

Спільні навчання пройдуть в найближчі кілька місяців на кордоні Білорусі та України, сказав Лукашенко в інтерв'ю "РИА Новости".

За його словами, навчання проходитиму "десь у два етапи".

Читайте такожЛукашенко пустився берега: говорив про готовність стати на бік РФ у разі "агресії України" (відео)"Ми домовилися з президентом Путіним, що ми найближчим часом маємо разом провести навчання на південних кордонах, білорусько-українському кордоні... Поки ми ще плани ці верстаємо, але перший етап точно ми взимку проведемо", – поділився Лукашенко.

Раніше Білорусь і Росія вже проводили спільні навчання.

Нагадаємо, навесні 2014 року Росія пішла на агресію проти України – захопила Крим і почала розхитувати ситуацію на частині Донбасу. Російська влада підтримала бойовиків, які захопили частину східної України й створили так звані "ДНР" і "ЛНР". На частину Донбасу також вдерлися російські війська.

Наприкінці жовтня 2021 року американське видання The Washington Post написало, що Росія збільшила чисельність своїх військ біля кордону українського кордону.

Потім керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що РФ стягнула до українського кордону понад 90 тисяч військових й готується до вторгнення на початку наступного року.

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Автор: Екатерина Присяжнюк