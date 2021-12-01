Лукашенко стверджує, що контрабандну зброю з України перекидали в Білорусь ще й раніше, після президентських виборів.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що біженцям, які перебувають у Білорусі, направлялась з України контрабандна зброя.

Як повідомляє агентство БЕЛТА, про це Лукашенко сказав в інтерв'ю російському пропагандистові Дмитру Кисельову.

За словами Лукашенка, розрахунок був на те, що біженці використають зброю у відповідь на дії польських силовиків, і це покладе початок конфлікту на кордоні. "І молодці КДБ: вони виявили спробу перекинути туди зброю, коли тільки замишляли, і ми почали охороняти цей табір, - розповів самопроголошений президент. - Я повинен сказати, що давно б уже зіткнення сталося на кордоні з Литвою і Польщею. Тому нам доводиться охороняти цей табір від проникнення зброї, яка йде із зони бойових дій, з України, через український кордон туди, на територію Білорусі".

Лукашенко стверджує, що контрабандну зброю з України перекидали в Білорусь ще й раніше, після президентських виборів.

Також, зазначив він, був зафіксований факт трафіку зброї з Донбасу через російський кордон до Білорусі. "За два роки один випадок, все інше йшло через український кордон. І почалося це до біженців", - зазначив він.

Читайте також"Побігли попереду НАТО": Лукашенко звинуватив Україну у "маневрах та провокаціях" на кордоні

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Тому, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Автор: Світлана Закелова