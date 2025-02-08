Колишні президенти традиційно отримують деякі брифінги з розвідки навіть після того, як вони залишають свій пост.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він відкликає доступ колишнього президента Джо Байдена до урядових секретів і припиняє його щоденні брифінги з розвідки. Про це Трамп заявив у своїй соціальній мережі Truth Social, повідомляє Associated Press.

"Джо Байдену немає необхідності продовжувати отримувати доступ до секретної інформації. Тому ми негайно відкликаємо допуски Джо Байдена до секретної інформації та припиняємо його щоденні розвідувальні брифінги", - написав Трамп.

У своєму пості про Байдена Трамп послався на минулорічний звіт спеціального прокурора Роберта Хура, заявивши: "Звіт Хура показав, що Байден страждає на "погану пам'ять" і навіть у "найкращі роки" йому не можна довіряти конфіденційну інформацію".

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Трамп також нагадав, що Байден під час свого президентського терміну дав вказівку не допустити Трампа до відомостей про національну безпеку.

"Він створив цей прецедент 2021 року, коли доручив розвідувальному співтовариству не допустити 45-го президента США (мене!) до інформації про національну безпеку, люб'язність, яку надали колишнім президентам", - наголосив Трамп.

Колишні президенти традиційно отримують деякі брифінги з розвідки навіть після того, як вони залишають свою посаду.

Однак 2021 року, незабаром після вступу на посаду, Байден сказав CBS, що, на його думку, Трамп не повинен мати доступ до брифінгів розвідки через його "нестійку поведінку" і побоювання, що він може поділитися інформацією.

"Яка цінність у наданні йому брифінгу розвідки? Який вплив він узагалі чинить, крім того, що він може оступитися і щось сказати?" - сказав тоді Байден.

Дональд Трамп - заяви

Раніше Трамп заявив, що під час другого президентського терміну має намір продовжувати підтримувати відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Також раніше Трамп заявив, що наступного тижня може відбутися його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

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