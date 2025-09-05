Єврокомісар переконує, що Вашингтон не тисне на ЄС щодо відмови від російського "чорного золота".

Президент США невдоволений тим, що Європа досі купує російські енергоносії. Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен на це зауважив, що блок прагне відмовитися від російської нафти до 2028 року, повідомляє Reuters.

"Путін не лише використав енергетику як зброю проти нас, шантажуючи держави-члени, ми фактично також опосередковано допомагаємо фінансувати війну Путіна, і це має припинитися. І якщо президент Трамп погодиться на це, то це буде лише позитивною підтримкою, тому що це, безумовно, наша головна мета", - зазначив європейський чиновник.

Йоргенсен додав, що не стикався із тиском Вашингтона щодо завчасної відмови від російської нафти.

На запитання щодо строків відмови Словаччини та Угорщини від російського "чорного золота", єврокомісар зазначив, що веде перемовини з урядами обох країн, але, за необхідності, країни ЄС можуть затвердити плани поетапної відмови і без них.

"Якщо з внутрішніх причин є країни, які не відчувають, що можуть це підтримати, то це не те, що вимагає одностайності", - сказав Йоргенсен.

Відмова ЄС від російської нафти

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня президент США Дональд Трамп закликав ЄС припинити закупівлю російської нафти, "яка допомагає фінансувати війну".

Між тим, Єврокомісія ще у червні 2025 року представила план відмови від російської нафти та газу, який передбачає припинення імпорту російських енергоносіїв до кінця 2027 року.

"Імпорт за існуючими короткостроковими контрактами буде припинений до 17 червня 2026 року", - додають європейські чиновники.

Водночас план передбачає, що Словаччина та Угорщина зможуть купувати газ за короткостроковими контрактами до кінця 2027 року.

