Болтон заявив, що президент просто хоче "вийти з конфлікту", але "щоб люди не вважали його невдахою".

Екс-радник Дональда Трампа Джон Болтон, який після своєї відставки став одним із найгучніших критиків президента США, заявив, що Трамп ніколи не стане на бік України, а не Путіна.

"Якщо Трамп вирішить, що не зможе досягти врегулювання щодо України або хоча б припинення вогню, яке дасть йому шанс отримати Нобелівську премію миру наступного року, він відмовиться від цього", - цитує його The Times.

При цьому він упевнений, що Трамп "за жодних умов" не буде підтримувати Україну.

Відео дня

"Він усе ще думає, що його друг Володимир Путін зможе прийти йому на допомогу. Насправді він хоче вийти (з конфлікту), але не виглядати при цьому невдахою", - заявив Болтон.

Водночас Times зазначає, що Болтон зробив цю заяву до того, як США оголосили про санкції проти РФ.

Санкції США - що відомо

Сполучені Штати Америки вводять нові санкції щодо Російської Федерації. Вони торкнуться російських компаній "Роснефть" і "Лукойл". Санкції також стосуватимуться компаній, які прямо або побічно на 50 % або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не включено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній "Роснефти" і 6 - "Лукойлу".

Водночас на ракети "Томагавк" Україні поки розраховувати не варто.

"Щоб навчитися користуватися "Томагавками", потрібно щонайменше 6 місяців. Єдиний спосіб - це щоб ми їх запускали, але ми не будемо цього робити", - підкреслив Трамп.

Вас також можуть зацікавити новини: