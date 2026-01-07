Трамп заявив, що оборонні компанії пришвидшать виробництво зброї для союзників

При цьому, президент США похвалився, що ніхто не має такої якісної зброї, як у них.

Президент США Дональд Трамп визнав, що виробництво високоточної зброї займає надто багато часу, з цієї причини союзники змушені чекати роками. Тому Трамп пообіцяв, що американські оборонні компанії пришвидшать процес виготовлення. Про це він повідомив на зустрічі з конгресменами від Республіканської партії.

Очільник Білого дому навів приклад з винищувачами F-35, на які витрачаються надто тривалі терміни й замовлення Індії на 68 гелікоптерів Apache, яке досі не виконано.

Водночас, Трамп похвалився, що жодна країна в світі не має такої якості зброї, як США.

"Ніхто не має такої якості зброї. Проблема лише в тому, що ми її виробляємо недостатньо швидко. Ми почнемо робити це значно швидше. Будемо суворими з компаніями-виробниками", - сказав він.

Трамп зазначив, що союзникам доводиться чекати на літак 4 роки, а на гелікоптер - 5 років. Це забагато часу, тому тепер, за його словами, він буде суворо контролювати оборонні компанії.

Очільник Білого дому пообіцяв, що нові вимоги будуть передбачати прискорене виробництво літаків, гелікоптерів та іншого озброєння, щоб союзники могли вчасно його отримувати.

Трамп очікує, що ці кроки повинні зміцнити обороноздатність союзників США та підвищити швидкість реагування на можливі загрози. Особливо це важливо на тлі глобальної нестабільності та зростаючих потреб у сучасних озброєннях.

Останні заяви Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп не виключив, що демократи можуть оголосити йому імпічмент, якщо республіканці не виграють проміжні вибори до Конгресу. Водночас, очільник Білого дому підкреслив, що впевнений в перемозі республіканців. Примітно, що вибори до Конгресу відбудуться в листопаді цього року. Варто зазначити, що під час першого президентства, Трампу оголошували імпічмент двічі - в 2018 та 2021 роках.

Також ми писали, що Трамп заявив, що США не перебувають у стані війни з Венесуелою. Він додав, що його країна воює з людьми, які продають наркотики. Також президент США заявив, що в найближчі 30 днів в Венесуелі не відбудуться вибори, оскільки треба налагодити ситуацію в цій країні. Він додав, що справами Венесуели на цей час будуть займатися держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер і віцепрезидент Джей Ді Венс, а відповідати за все буде Трамп.

