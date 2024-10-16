'Це було розумно': Трамп відповів, чи говорив з Путіним після відходу з посади

Політик ухилився від прямої відповіді на це питання, але дав нечіткий коментар.

Колишній президент США від Республіканської партії Дональд Трамп ухилився від відповіді, чи спілкувався із правителем Росії Володимиром Путіним після відходу з посади. Втім, політик зазначив, що це було б розумно.

"Я не коментую це... Але я скажу вам, що якщо я це зробив, це було розумно. Якщо я дружній з людьми, якщо я можу мати стосунки з людьми, це добре, а не погано з точки зору країни", – сказав Трамп під час сесії запитань і відповідей у Чиказькому економічному клубі, інформує "Радіо Свобода".

Розмови Трампа і Путіна

Ці заяви Трампа з’явилися після того, як у ЗМІ опублікували уривки з майбутньої книги журналіста Боба Вудворда "Війна". Там репортер розкрив, що Трамп кілька разів розмовляв з Путіним після відходу з посади.

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За інформацією Вудворда, з того моменту, як Трамп покинув крісло президента США у 2021 році, таких розмов було щонайменше 7. Про що саме могли говорити Трамп і Путін невідомо.

Тим часом у Кремлі цю інформацію заперечили. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що таких телефонних контаків нібито не було.

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