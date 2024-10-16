'Це було розумно': Трамп відповів, чи говорив з Путіним після відходу з посади

Колишній президент США від Республіканської партії Дональд Трамп ухилився від відповіді, чи спілкувався із правителем Росії Володимиром Путіним після відходу з посади. Втім, політик зазначив, що це було б розумно.
"Я не коментую це... Але я скажу вам, що якщо я це зробив, це було розумно. Якщо я дружній з людьми, якщо я можу мати стосунки з людьми, це добре, а не погано з точки зору країни", – сказав Трамп під час сесії запитань і відповідей у Чиказькому економічному клубі, інформує "Радіо Свобода".
Розмови Трампа і Путіна
Ці заяви Трампа з’явилися після того, як у ЗМІ опублікували уривки з майбутньої книги журналіста Боба Вудворда "Війна". Там репортер розкрив, що Трамп кілька разів розмовляв з Путіним після відходу з посади.
За інформацією Вудворда, з того моменту, як Трамп покинув крісло президента США у 2021 році, таких розмов було щонайменше 7. Про що саме могли говорити Трамп і Путін невідомо.
Тим часом у Кремлі цю інформацію заперечили. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що таких телефонних контаків нібито не було.