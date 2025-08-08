Хоча перенаправлень зброї поки що не було, це положення може позбавити Україну мільярдів доларів допомоги.

Пентагон підготував меморандум, згідно з яким певні види зброї та військового обладнання, призначені для України, можуть бути повернуті назад в американські запаси.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією. Зазначається, що цей радикальний крок призведе до того, що мільярди доларів, раніше виділені для України, будуть спрямовані на поповнення американських запасів зброї.

Видання зазначило, що меморандум підготував заступник міністра оборони США з політичних питань Елбрідж Колбі, відомий противник поставок зброї Україні.

Раніше частина цього меморандуму стала надбанням громадськості, коли Пентагон заборонив велике постачання зброї Україні. Партія на той час уже була в Польщі. Тоді в ситуацію втрутився президент США Дональд Трамп, скасувавши заборону. Він пообіцяв продовжити постачання оборонної зброї Україні та оголосив про угоду з НАТО про постачання Україні додаткової зброї на мільярди доларів, виробленої США, але оплаченої Європою.

Однак, як зазначило видання, меморандум Колбі загалом залишається чинним і містить раніше невідоме положення, яке дає змогу Пентагону перенаправляти зброю назад в американські арсенали, створені спеціально для України в рамках фінансованої Конгресом програми "Ініціатива зі сприяння безпеці України".

Хоча джерела повідомили, що перенаправлень зброї поки не було, це положення може позбавити Україну мільярдів доларів.

Це також підриває мету програми USAI (Програма допомоги США в обороні) - програми, яка існує вже майже 10 років і була заснована Конгресом з конкретною метою - виділяти Пентагону кошти на закупівлю зброї для України безпосередньо в американських оборонних підприємств.

Примітно, що Сенат буквально днями виділив ще $800 млн USAI в рамках щорічного бюджетного законопроєкту Пентагону. Однак джерела CNN повідомили, що поки незрозуміло, чи буде випущена на ці гроші зброя надіслана Україні відповідно до нової політики Пентагону.

Крім USAI, у Пентагону залишається майже $4 млрд фінансування, яке Конгрес схвалив торік для постачання зброї Україні, узятої безпосередньо з американських арсеналів. Однак інше джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що Пентагон, найімовірніше, не стане виділяти ці $4 млрд.

Джерела повідомили, що меморандум Колбі, схвалений главою Пентагону Пітом Гегсетом, залишається політикою міністерства. У ньому американські арсенали класифікуються на "червону", "жовту" і "зелену" категорії, додали джерела. Червона і жовта категорії охоплюють зброю, яка, за оцінкою Пентагону, перебуває в дефіциті і тепер вимагає схвалення Гегсета перед відправленням будь-куди ще.

Наприклад, ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot належать до "червоної" категорії, повідомили джерела. Пакет зброї для України, постачання якого Гегсет призупинив, включав десятки ракет-перехоплювачів, але Трамп наказав Гегсету продовжити їхнє постачання, дізнавшись про призупинення. Міністерство оборони загалом виконало цю вказівку щодо відправки перехоплювачів, повідомили джерела.

Однак, за словами джерел, інші види озброєнь із пакета також належали до категорії "червоного списку" і наразі незрозуміло, чи були вони доставлені українцям.

Тим часом, як повідомили джерела CNN, Пентагон працює з НАТО над розробкою нової системи, за якою європейці купуватимуть американську зброю для України. За словами джерел, цей механізм, по суті, створить банківський рахунок НАТО, на який союзники зможуть переказувати гроші для купівлі зброї у США.

Згідно з цією системою, Україна надсилатиме список зброї і техніки, які їй необхідні, безпосередньо НАТО, а американський генерал Алексус Грінкєвіч, нинішній глава Європейського командування ЗС США і військових операцій союзників НАТО, визначатиме, чи достатньо у США зброї для продажу, перш ніж передавати цей список європейським партнерам для потенційної купівлі, повідомили джерела.

Союзники по НАТО працюють над досягненням стартової суми в $10 млрд, які вони внесуть на рахунок НАТО для закупівель зброї для ЗСУ, повідомили два джерела. Однак, як повідомив генсек НАТО Марк Рютте, зараз є тільки один мільярд.

Зброя США для України

Раніше Reuters повідомляв, що США і НАТО розробляють схему, за якою країни Європи переказуватимуть гроші до спецфонду, щоб оплачувати закупівлю американської зброї Україні. Цей механізм отримав назву PURL (Priority Ukraine Requirements List).

5 серпня стало відомо, що понад $500 млн виділили Швеція, Норвегія і Данія на закупівлю американської зброї для України.

