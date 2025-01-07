У Києві Лору Купер вважають "чесним посередником у переговорах".

У відставку пішла високопосадовиця Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, відповідальна за військову допомогу Україні, Лора Купер, повідомляє Politico з посиланням на чиновників відомства.

Зазначається, що вона звільнилася на початку 2025-го після того, як пропрацювала у Пентагоні понад 20 років. Не повідомляється причина її звільнення, але видання припускає, що, враховуючи "невизначеність політики щодо України, Пентагон міг виявитися незручним місцем для неї при новому президенті".

"Її відхід відображає зростаюче почуття тривоги в Міністерстві оборони щодо нової адміністрації та того, як вона планує ставитися до кар’єрних державних службовців і військових офіцерів, особливо на тлі очікувань, що Трамп (Дональд Трамп - обраний президент США, - ред.) скоротить федеральну робочу силу", - йдеться у публікації.

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Видання зауважило, що Купер була державним службовцем, і, на відміну від політичних призначенців, їй не потрібно було звільнятися зі зміною політичного керівництва.

Наголошується, що Купер "відігравала величезну роль у координації масових поставок американської військової допомоги Україні після того, як Росія вперше вторглася в 2022 році".

Також у матеріалі вказано, що вона збирається працювати на посаді викладача в Університеті національної оборони у Вашингтоні, однак зв’язатися з нею для коментарів журналістам не вдалося.

Видання нагадало, що Купер вперше потрапила в заголовки газет у 2019 році, коли її викликали свідчити в Конгресі про спроби тодішнього президента Трампа чинити тиск на Україну з метою розслідування щодо свого суперника Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.

Купер тоді давала свідчення в комітетах Конгресу за закритими дверима, незважаючи на лист Білого дому з попередженням не з'являтися. Вона також повторила свої свідчення під час публічного слухання.

Видання також повідомляє, що Купер налагодила хороші стосунки з багатьма посадовцями в українському уряді під час координації допомоги, і деякі з них відвідували її офіс у Пентагоні під час візиту до Вашингтона. У Києві її вважають чесним посередником у переговорах.

Тимчасово Купер на посаді змінив Стівен Шлейн , який забезпечує безперервність уряду США в кризових ситуаціях.

Військова допомога США Україні: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у Байдена готують фінальний пакет допомоги Україні. Оголошення нового пакету зброї має відбутися в рамках візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Німеччини в четвер, 9 січня, де відбудеться засідання у форматі "Рамштайн".

Наприкінці грудня 2024 року США оголосили про новий пакет допомоги Україні майже на $2,5 мільярда. Пакет включав військову допомогу в розмірі 1,25 млрд доларів, узяту із запасів США, і пакет Ініціативи з надання безпекової допомоги в Україні (USAI) в розмірі 1,22 млрд доларів.

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