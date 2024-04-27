Зеленський назвав Джонсону крайній термін, протягом якого Україна ще зможе протистояти російському натиску без допомоги США.

Президент України Володимир Зеленський під час грудневої зустрічі зі спікером Палати представників конгресу Майком Джонсоном зміг вплинути на його рішення схвалити військову допомогу Україні.

Як пише Politico з посиланням на свої джерела, під час зустрічі Зеленський назвав Джонсону крайній термін, протягом якого Україна ще зможе протистояти натиску російських ракет і безпілотників без допомоги США.

"Березень або квітень", - сказав президент, за словами двох осіб, знайомих із перебігом обговорення".

Як стверджують джерела, саме ця груднева зустріч і похмурий прогноз багато в чому сприяли рішенню Джонсона піти проти своїх консервативних колег і прийти на допомогу Україні.

"Найголовніше, він поставив перед Джонсоном крайній термін - той, який спікер узяв на себе як свій власний для пакета допомоги Україні. Джонсон уклався в цей термін, маючи в запасі трохи більше тижня", - пише Politico.

Хоча немає єдиної причини, з якої Джонсон, який раніше наполягав на тому, щоб підтримка України була пов'язана з консервативною прикордонною політикою, цього разу погодився. Але, за словами джерел, зустріч із Зеленським змусила Джонсона ухвалити термінове рішення про те, чи варто ставити на карту своє спікерство, щоб відправити Україні більше зброї, зазначає видання.

Допомога Україні від США

20 квітня Палата представників США проголосувала за схвалення допомоги Україні - з американського бюджету на це виділять 60,84 мільярда доларів.

Це знаменує величезний поворот для сприкера палати представників Майка Джонсона, який раніше неодноразово голосував проти допомоги Україні. Як пишуть ЗМІ, таке рішення стало результатом багатомісячної кулуарної кампанії, яку проводили керівники розвідки, чиновники Білого дому, європейські дипломати та євангельські християни з України, щоб переконати Джонсона змінити позицію.

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