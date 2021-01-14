Після другого імпічменту американський президент наказав більше не платити навіть його особистому адвокату Джуліані.

Дональд Трамп увійшов в історію як перший президент США, який зіштовхнувся з імпічментом двічі. За словами одного з радників в Білому домі, в адміністрації "всі злі на всіх". А сам 45-й американський президент засмучений, тому що вважає, що його люди погано його захищають.

"Він в режимі жалю до самого себе", - сказав CNN неназваний співрозмовник з Білого дому.

Багато членів близького оточення Трампа вважають, що "в усьому винні його власні ж дії". Також побутує переконання, що він "підштовхнув натовп до нападу на будівлю Капітолію", тому йому не вдасться знайти багато "співчутливих республіканців". Під час першого процесу імпічменту союзники Трампа як в Білому домі, так і за його межами публічно захищали його. Вони розсилали ключові тези спільної позиції впродовж всьо процесу.

Читайте такожІмпічмент Трампу: у Сенаті повідомили, коли будуть розглядати питанняСьогодні ж 45-й президент США залишився сам у Білому домі. Він спочатку зробив заяву в ефірі Fox News, засудивши подальше насильство. А потім опублікував п'ятихвилинне відео, тон якого дуже відрізнявся від заяви одразу після штурму Капітолію минулого тижня. Помічники намагалися знайти спосіб опублікувати нове відео Трампа, боячись, що навіть ролик з розкаяннями ніхто не захоче брати. Також не було жодних організованих спроб скласти ключові тези спільної позиції, як під час першого імпічменту.

Багато членів Білого дому пішли або подали у відставку після штурму Капітолію. Трампа покинула навіть його давня соратниця Хоуп Хікс. Ще одне джерело, наближене до Білого дому, повідомило, що "він закрився в резиденції, а це завжди поганий знак".

"Він сам по собі. Там не багато людей, щоб відігнати різні ідеї. Коли таке трапляється, він звертається до своїх найгірших інстинктів. Тепер, коли Twitter недоступний, лише Бог знає, що він зробить", - сказав співрозмовник CNN.

Один з можливих подальших кроків Трампа - це скористатися тією владою, яка в нього ще лишилася. Він може почати роздавати помилування. Різні джерела повідомили CNN, що наступна "пачка помилувань" може з'явитися вже сьогодні. Частково це пов'язано з потребою відвернути увагу від нинішніх подій. Також лишається відкритим питання, чи Трамп помилує сам себе і своїх дітей.

Одна людина з оточення Трампа переконана, що це погана ідея на тлі штурму Капітолію. Але 45-й президент хоче скористатися владою, яка в нього ще є.

Читайте такожTelegram позначив канал Трампа як шахрайський (фото)Також CNN пише, що розлючений другим імпічментом, Трамп наказав більше не платити його особистому адвокату Руді Джуліані. Хоча помічники не впевнені, чи ці інструкції варто розглядати серйозно. Трамп звинувачує свого давнього адвоката, а також багатьох інших людей, в тому скрутному становищі, в якому він опинився зараз. Він не бере на себе жодної відповідальності за ситуацію ані публічно, ані в приватних розмовах. Очікується, що Джуліані все ще зіграє роль в захисті Трампа під час процесу імпічменту. Але він більше не бере участі в обговореннях.

Імпічмент Трампа: що відомо

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвались до будівлі Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин безладів поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії виборників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента.

Своєю чергою Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

11 січня представники демократичної більшості у Палаті представників США представили проект резолюції про імпічмент Трампу за "підбурювання до заколоту".

Трамп вважає ініційований Демократичною партією проти нього імпічмент найбільшим "полюванням на відьом" в історії політики.

13 січня Палата представників Конгресу США вдруге оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу.

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Переклад: Лесь Димань