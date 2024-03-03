Загалом в аварії постраждали шестеро дітей.

Внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди у польському Щецині постраждали шестеро українців, серед них є дитина.

Як повідомив консул України у Гданську Олександр Плодистий, мова йде про чотирьох жінок і чоловіка віком від 20 до 42 років, а також п’ятирічного хлопчика, якому діагностували струс мозку. "Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, перебувають у трьох шпиталях", - сказав він Укрінформу.

41-річна матір дитини була в критичному стані, однак він вже стабілізувався. Життю інших українців також нічого не загрожує. Консул додав, що громадяни України отримують безплатну медичну допомогу, оскільки вони стали жертвами злочину.

Відео дня

ДТП у Щецині: що відомо

1 березня польські ЗМІ повідомили про серйозну аварію з багатьма постраждалими - водій Ford Focus на швидкості в'їхав у натовп на зупинці. Він також зіштовхнувся з іншими автівками, коли намагався поїхати з місця ДТП.

Як пише RMF FM, загалом постраждала 21 людина, у лікарнях залишаються 17 з них. Двоє людей перебувають у критичному стані, ще четверо - у важкому. Серед поранених шестеро дітей.

33-річному висунули звинувачення за чотирма пунктами обвинувачення, йому загрожує довічне ув'язнення. Чоловік перебував на психіатричному лікуванні протягом чотирьох років.

Вас також можуть зацікавити новини: