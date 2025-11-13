Перед зустріччю Трампа і Путіна в Гельсінкі Епштейн пропонував Лаврову інформацію про президента США.

Згідно з новими опублікованими документами у справі скандального американського бізнесмена Джеффрі Епштейна, він передавав росіянам інформацію про Дональда Трампа. Як пише Politico, майже за місяць до зустрічі Трампа з російським лідером Володимиром Путіним у Гельсінкі у 2018 році Джеффрі Епштейн спробував передати повідомлення Росії: якщо ви хочете зрозуміти Трампа, поговоріть зі мною.

"Я думаю, ви могли б запропонувати Путіну, щоб Лавров (вочевидь, мається на увазі глава МЗС РФ Сергій Лавров) поговорив зі мною", - написав Епштейн в електронному листі від 24 червня 2018 р. Торбйорну Ягланду, колишньому прем'єр-міністру Норвегії, який на момент листування очолював Раду Європи.

Епштейн також зазначив, що раніше він розмовляв про Трампа з Віталієм Чуркіним, послом Росії в ООН.

"Чуркін був великою людиною. Після наших розмов він зрозумів Трампа. Це нескладно. Його потрібно побачити, щоб зрозуміти, що все так просто", - написав Епштейн.

В електронних листах Ягланд повідомив, що наступного дня він зустрінеться з помічником Лаврова і запропонує встановити зв'язок з Епштайном. Неясно, чи призвело це до будь-яких результатів, зазначає Politico.

Але пізніше Епштейн висловив свою думку про зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі.

"Чи є у росіян компромат на Трампа? Сьогоднішній день був жахливим навіть за його мірками", - написав Ларрі Саммерс, колишній міністр фінансів в адміністрації Клінтона, в електронному листі до Епштейна 16 липня 2018 року, в день саміту з Путіним у Гельсінкі.

"Моя електронна пошта сповнена подібних коментарів. Вау", - відповів Епштейн наступного дня. "Я впевнений, що він вважає, що все пройшло дуже добре. Він думає, що зачарував свого супротивника... Зрозуміло, що він не має уявлення про символізм. Він не має уявлення про більшість речей". Він також назвав поведінку Трампа на саміті з Путіним "передбачуваною".

Інші зв'язки Епштейна

У листуванні електронною поштою з колишнім радником Трампа Стівом Бенноном Епштейн заявив, що Беннону необхідно бути фізично присутнім у Європі, щоб мати вплив на континенті.

"Якщо ви збираєтеся грати тут, вам доведеться витратити час, Європа віддалено не працює", - написав Епштейн.

Він сказав Беннону, що він може організувати особисті зустрічі з іноземними лідерами, але для цього йому доведеться залишитися на кілька днів.

"Боязнь полягає в тому, що ви розпалюєте їхні надії та емоції, а потім кидаєте їх. Я думаю, ви хочете бути інсайдером, а не аутсайдером, який прилітає і відлітає", - заявив він.

Трамп і Епштейн

Джеффрі Епштейн - скандальний американський фінансист. Його неодноразово звинувачували в сексуальних злочинах через зв'язки з неповнолітніми та організацію проституції. У 2019 році він покінчив життя самогубством в одній із в'язниць США.

Серед "клієнтів" Епштейна спливали імена таких відомих людей як Білл Клінтон і Дональд Трамп, Майкл Джексон, Білл Гейтс та інші.

Раніше в Конгресі США оприлюднили частину з 23 000 документів, наданих спадкоємцями Епштейна. З них, зокрема, стало відомо, що ДональдТрамп "знав про дівчат", які перебували в сексуальному рабстві Епштейна.

