Він також висловився про те, чи голосуватиме Румунія за нову допомогу Україні в Європейській Раді.

Проросійський кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон, який переміг у першому турі виборів, зажадав від України компенсації за передану систему Patriot.

"Україна потребує нас, а не ми потребуємо України. Тому Україна повинна поважати національні та релігійні права півмільйона румунів, які живуть в Україні. І ми, безумовно, хочемо компенсації за участь Румунії у воєнних діях. Я не знаю, чи буде ця компенсація відображена в контрактах на відбудову України, в зерні або в інших питаннях, але за систему Patriot, подаровану Клаусом Йоганнісом як зраду інтересів румунської нації, та інші витрати, які румуни зробили з власної кишені, ми повинні отримати взаємну вигоду", – наводить його слова румунський ресурс Digi24.

Водночас, на запитання про те, чи голосуватиме Румунія в Європейській Раді за новий пакет підтримки для України, Сіміон відповів так:

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"Моя країна – Румунія. Я голосуватиму лише в інтересах румунської нації, не віддаючи перевагу іншим державам. Я люблю свою країну і вважаю, що румунські студенти, румунські фермери, румунські пенсіонери повинні бути в пріоритеті, і наша позиція щодо агресивної війни Росії проти України, яка триває вже три роки, – це нейтралітет, не ескалація, не озброєння і повне узгодження з політикою адміністрації Трампа, нашого стратегічного партнера".

Що відомо про Джордже Сіміона

Джордже Сіміон переміг під час першого туру президентських виборів у Румунії. У другому турі населення країни обиратиме між ним та ще одним кандидатом – колишнім мером Бухареста Нікушором-Даніелем Даном.

Видання Bloomberg зазначало, що кандидат-ультранаціоналіст виступає за припинення військової допомоги Києву. Крім того, раніше він отримав отримав заборону на в'їзд в Україну та Молдову – через пред'явлення претензій на територію країн.

До того ж, прем’єр-міністром свого Сіміон обіцяв зробити свого політичного соратника Келіна Джорджеску. Той говорив, що Україна є "вигаданою державою" та хвалив диктатора Путіна.

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