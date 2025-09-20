Німеччина розглядає альтернативних партнерів.

Німеччина розглядає можливість відмови від участі Франції в програмі флагманського винищувача 6-го покоління Future Combat Air System (FCAS). Як пише Financial Times, у зв'язку зі зростаючими розбіжностями з приводу цього проєкту, Берлін обмірковує подальші дії, включно зі співпрацею з альтернативними партнерами, як-от Велика Британія або Швеція.

За словами трьох джерел, обізнаних про ситуацію, Німеччина та Іспанія, яка є третім партнером по FCAS, також могли б розвивати програму самостійно, без Франції.

"Краще кінець із жахом, ніж жах без кінця. Винищувач буде з Францією або без неї", - заявило виданню одне з джерел.

Інше джерело, обізнане про перебіг переговорів, заявило, що для Берліна "нормально" розглядати варіанти з огляду на невизначеність навколо проєкту після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц встановили крайній термін для розв'язання кризи - кінець року.

FCAS, додав він, залишається найкращим варіантом, але Парижу доведеться домогтися від Dassault Aviation, французького промислового лідера в цьому проєкті, дотримання початкової угоди.

При цьому, зазначає FT, крах проекту завдасть серйозного удару по амбіціях Європи в той час, коли уряди прагнуть зміцнити свій військовий потенціал для протидії загрозі з боку Росії.

Водночас, зазначає видання, знайти нових партнерів буде непросто. Велика Британія через BAE Systems вже співпрацює з Італією та Японією в рамках програми Global Combat Air Program зі створення винищувача нового покоління. Іншим варіантом для Німеччини в разі виходу Франції з програми була б співпраця зі Швецією, яка могла б зробити свій внесок у FCAS через компанію Saab, що виробляє винищувачі Gripen.

Берлін також міг би діяти самостійно, співпрацюючи з Мадридом, своїм партнером за програмою Eurofighter, а також із Великою Британією та Італією.

Європейський винищувач 6-го покоління - що відомо

Програма була запущена Берліном і Парижем у 2017 році, а пізніше до неї приєднався Мадрид. Програма була задумана як винищувач, який міг би ефективно взаємодіяти з безпілотниками, зброєю нового покоління і передовими системами зв'язку.

Однак французька Dassault, яка відіграє провідну роль у розробці винищувача, заявила, що хоче змінити систему управління проєктом, зокрема, відмовитися від принципу "одна країна - один голос" і замість рівноправної третини отримати 80%. Таким чином, Франція може сконцентрувати у своїх руках не лише розробку самого літака, а й інші складові проєкту, тоді як Німеччині та Іспанії хочуть залишити другорядні системи. Очевидно, Берлін не влаштовує така позиція.

