Відома своїми експресивними виступами і випадами на адресу світових лідерів шведська екоактивістка Грета Тунберг вже другий тиждень поспіль виходить на протест з постерами "Stand with Ukraine".
У рамках протестів Friday for future, які, зазвичай, присвячені глобальному потеплінню та іншим екологічним проблемам екоактивістка також протестує проти війни в Україні, яку розв'язала РФ.
Минулого разу, 25 лютого Тунберг провела протест під посольством РФ у Стокгольмі.
Фото з акції вона опублікувала у своєму Instagram. "Поруч з російським посольством прямо зараз. Разом з Україною", - підписала фото Тунберг. До активістки приєдналося ще кілька молодих людей, в руках яких були плакати з написами "Stand up with Ukraine" ("Встань разом з Україною").