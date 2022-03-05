Вже другий тиждень поспіль активістка присвячує свій страйк Україні.

Відома своїми експресивними виступами і випадами на адресу світових лідерів шведська екоактивістка Грета Тунберг вже другий тиждень поспіль виходить на протест з постерами "Stand with Ukraine".

У рамках протестів Friday for future, які, зазвичай, присвячені глобальному потеплінню та іншим екологічним проблемам екоактивістка також протестує проти війни в Україні, яку розв'язала РФ.

Минулого разу, 25 лютого Тунберг провела протест під посольством РФ у Стокгольмі.

Фото з акції вона опублікувала у своєму Instagram. "Поруч з російським посольством прямо зараз. Разом з Україною", - підписала фото Тунберг. До активістки приєдналося ще кілька молодих людей, в руках яких були плакати з написами "Stand up with Ukraine" ("Встань разом з Україною").