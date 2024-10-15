Подолати Берлінський мур під час холодної війни намагалися тисячі людей, неякі з них загинули.

У Німеччині засудили до 10 років ув’язнення колишнього офіцера східно-німецької спецслужби Штазі за вбивство у 1974 році поляка, який намагався втекти у Західну Німеччину. Про це повідомляє Reuters.

80-річний Мартін Манфред Н, чиє прізвище не було названо через закон про конфіденційність, був засуджений за вбивство, скоєне у березні 1974 року в Берліні. Тоді 38-річний громадянин Польщі Чеслав Кукучка намагався змусити чиновників польського посольства в Східному Берліні відпустити його на Захід, погрожуючи їм муляжем вибухового пристрою.

Кукучку пропустили до Берлінського муру, і він вже проходив через прикордонний пункт між східним і західним Берліном, коли серед білого дня йому вистрелили в спину з близької відстані. Замість того, щоб доставити його до найближчої лікарні, Кукучку перевезли до тюремної лікарні Штазі і там він стік кров’ю.

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У понеділок німецький суд визнав, що підсудний діяв за наказом свого начальства, однак його дії не були виправдані ані за законами Західної Німеччини, ані за законами тодішньої Східної Німеччини.

За даними суду, підсудний був нагороджений медаллю за "знешкодження" Кукучки через кілька тижнів після вбивства.

Берлінський мур

Берлінський мур був символом "холодної війни" та поділу Німеччини після Другої світової війни. Він був побудований у 1961 році за ініціативою урядів СРСР та НДР для фізичного відокремлення Західного Берліна, який контролювали західні союзники, від Східного Берліна і решти Східнохх Німеччини. Одна з головних причино його побудови - завади громадянам НДР віткати на Захід через Західний Берлін.

За час існування Беерлінського муру з 1961 до 1989 року приблизно 5 тисяч осіб намагалися подолати його. За різними оцінками, від 100 до 200 людей загинули під час спроб перетнути його, хоча точні цифри залишаються дискусійними. У 1989 році, через політичні зміни в Східній Європі та зростання народного тиску, Берлінський мур припинив виконувати свою прикордонну функцію і протягом кількох місяців поступово був демонтований.

Мур був 155 км завдовжки і охоронявся мінними полями, сторожовими вежами та озброєними прикордонниками. Він не тільки розділяв міську забудову Берліна навпіл, але й повністю оточував Західний Берлін, відокремлюючи його від сільскої місцевості, яка належала НДР.

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