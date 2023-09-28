Колишній держсекретар США Майк Помпео розповів про свої бесіди із диктатором Володимиром Путіним і зізнався, що під час їхньої розмови лунали жарти з приводу КДБ та спецслужб. За його словами, російський лідер хоче відновлення великої Російської імперії.
Про це Помпео заявив під час виступу на першому Американсько-середземноморському інвестиційному форумі, пише АМНА.
За його словами, у Путіна нібито є бачення відновлення великої Російської імперії. Втім він додав, що США "повинні бути готові, швидше, відповідними способами захистити будь-яку суверенну державу, щоб ніхто поганий не міг узурпувати країну".
Помпео також сказав, що зв'язки між Росією та Китаєм сьогодні міцніші, ніж три роки тому, але це вимушені відносини - між ними настільки багато суперечок, що вони підуть у зворотному політичному напрямку, як тільки випаде нагода.
Помпео – його позиція щодо війни в Україні
Ще влітку Помпео засудив російське вторгнення, закликавши Штати передати Україні важке озброєння, зокрема Abrams.
Майк Помпео – один з 10 потенційних кандидатів від Республіканської партії у президенти в 2024 році. Навесні ЗМІ стверджували, що Помпео може приїхати в Україну.