У Латвії заявили, що Україна має бути готовою до швидкого вступу в Євросоюз

Щодо членства України в ЄС, міністерка нагадала, що відкриття переговорів блокує Угорщина.

Євросоюз підтримує підхід "мир через силу" і вважає послідовний тиск на Росію ключовим для завершення війни в Україні. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Говорячи про підхід "мир через силу", вона зазначила, що йдеться як про підтримку України на полі бою, так і про санкції, тарифи та протидію їх обходу.

"Такий тиск позбавляє Росію доходів і технологій та може змусити її рухатися до миру", - зазначила вона.

За словами Браже, зараз ознак готовності Володимира Путіна до цього немає, однак вони можуть з’явитися зі зростанням тиску. Вона також висловила сподівання, що США зможуть вплинути на позицію Москви.

"Попри це, триває підготовка - імплементація законодавства ЄС, створення інституцій та виконання Копенгагенських критеріїв. Мета - щоб Україна була максимально готовою і змогла швидко просуватися вперед після формального старту переговорів", - додала вона.

Вступ України в ЄС

Комісарка Європейського Союзу з питань сусідства та розширення Марта Кос заявила, що ні ЄС, ні Україні не потрібен прем’єр-міністр Угорщини, щоб називати вимоги вступу нашої країни до Союзу.

