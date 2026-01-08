'Відвертаються від союзників': Макрон накинувся з критикою на США

За словами президента Франції, у великих держав існує "реальна спокуса розділити світ".

Президент Франції Емануель Макрон розкритикував адміністрацію Трампа за порушення правил глобального порядку на тлі операції США у Венесуелі та відновленні погроз анексувати Гренландію.

"Сполучені Штати – це усталена держава, яка поступово відвертається від деяких своїх союзників і відходить від міжнародних правил, які раніше просувала", – цитує Макрона видання Politico.

Журналісти відзначають, що Макрон під час своєї промови заявив про "хижі світові держави", що прагнуть розділити світ на сфери впливу. І США, відповідно до так званої "доктрини Донро", планують домінувати у Західній півкулі.

"Ми еволюціонуємо у світ великих держав, де існує реальна спокуса розділити світ. Те, що відбувалося протягом останніх кількох місяців, а іноді й останніх кількох днів, не змінює цієї оцінки", – сказав Макрон.

Операція США у Венесуелі: інші заяви

Після операції у Венесуелі Вашингтон зробив низку заяв щодо інших країн західної півкулі. Зокрема президент США Дональд Трамп повторив свої наміри щодо Гренландії, а також звинуватив президента Колумбії, заявивши, що він "хворий чоловік, який любить виробляти кокаїн і продавати його до США".

Тим часом The Economist повідомляє, що США готують угоду стосовно Гренландії. Зазначається, що Вашингтон хоче запропонувати острову укласти Договір про вільну асоціацію. На думку адміністрації Трампа, такий формат допоможе покращити рівень життя жителів Гренландії.

